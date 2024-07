Il governo giapponese non ha proibito alle persone vaccinate contro la Covid di donare il sangue

Circolano numerosi post online secondo cui il governo giapponese avrebbe intenzione di proibire alle persone vaccinate contro il Covid di donare il sangue. In realtà, tale misura non esiste. Vediamo nel dettaglio come è nata questa notizia falsa e perché il governo giapponese non proibirà alle persone vaccinate di donare il sangue.

Per chi ha fretta:

Post online sostengono che il Giappone voglia impedire alle persone vaccinate contro il Covid di donare il sangue «a causa dei pericolosi effetti collaterali dell’mRNA».

La presunta fonte è un articolo dove tale divieto non viene menzionato: si legge solo di un invito di alcuni scienziati.

L’invito è contenuto in uno studio le cui dimostrazioni sono fallaci.

Il sito della Croce Rossa giapponese spiega che i vaccinati contro il Covid possono regolarmente donare il sangue.

Quindi, il governo giapponese non proibirà alle persone vaccinate di donare il sangue.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro esempio). Nella descrizione non c’è nulla, ma l’immagine mostra un articolo in cui si legge:

Il Giappone proibirà alle persone vaccinate di donare “sangue contaminato” II Giappone ha proposto di vietare alle persone vaccinate contro il COVID-19 di donare il sangue, a causa dei pericolosi effetti collaterali dell’mRNA. Un team di importanti scienziati giapponesi ha esortato il governo a mettere immediatamente al bando i vaccini a mRNA contro il COVID e a vietare a chiunque si sia vaccinato di donare il sangue.

Lo studio

L’articolo è stato pubblicato dal sito Sa Defenza. Il corpo dell’articolo è diverso dal titolo. Non si tratta, infatti, di iniziative del governo ma di una presunta esortazione di alcuni ricercatori affinché l’esecutivo prenda l’iniziativa. Si fa riferimento a uno studio di marzo 2024 che Open aveva già affrontato in un articolo. Una delle sezioni della ricerca analizza i possibili effetti della proteina Spike, l’antigene che SARS-CoV-2 usa per infettare le cellule, che può provocare l’aggregazione dei globuli rossi. Va notato che l’infezione da Covid comporta una presenza di proteina Spike nel corpo molto maggiore rispetto a quella dei vaccini. Gli autori dello studio – che è un preprint e non è stato pubblicato su riviste scientifiche – fanno delle supposizioni sugli effetti delle loro dimostrazioni (non riuscite). Ma ciò non è sintomo di una decisione presa dal governo, che infatti non esiste.

Le donazioni di sangue per i vaccinati

Infatti, consultando l’apposita pagina informativa della Croce Rossa giapponese si può constatare che il governo non ha bloccato le donazioni di sangue da parte dei vaccinati.

I vaccinati con vaccini a virus inattivato, come Novavax, possono donare dopo 24 ore dalla vaccinazione.

Quelli con vaccino a mRNA ed RNA, come Pfizer e Moderna, possono donare dopo 48 ore dalla vaccinazione.

Infine, coloro che si vaccinano con vaccini a vettore virale devono attendere sei settimane dall’inoculazione per poter donare il sangue.

Conclusioni

Il governo giapponese non proibirà alle persone vaccinate di donare il sangue. La misura paventata in numerosi post sui social non è stata varata dal governo giapponese e le persone vaccinate contro il Covid possono regolarmente donare il sangue.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

