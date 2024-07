Von der Leyen sì o no? «Decidete voi». Lo YouTuber-eurodeputato cipriota chiede l’aiuto del pubblico (e di Elon Musk) – Il video

«Ursula von der Leyen, sì o no?». Il dilemma è grande come una casa, e non solo per Giorgia Meloni. Fidias Panayiotou, lo youtuber cipriota eletto al Parlamento europeo nel suo Paese lo scorso 9 giugno, ha trovato una soluzione decisamente sui generis per tagliare la testa al toro. Vuole che siano i suoi follower a decidere se dovrà votare a favore o contro il possibile bis dell’attuale presidente della Commissione europea. «Vuoi che voti affinché Ursula von der Leyen rimanga presidente della Commissione europea? Qualunque cosa direte, io la farò», promette lo youtuber cipriota e neo europarlamentare lanciando un sondaggio sui social aperto nel weekend. Il cui esito, dunque, si ripromette di rispettare nel voto (segreto) in programma giovedì prossimo, 18 luglio, nell’Aula di Strasburgo. A sei ore dall’apertura su X, il sondaggio aveva attirato poco meno di 62mila voti – provenienti da chissà dove – con un orientamento piuttosto massiccio contro la leader tedesca: 85% contrari alla sua rielezione, 15% favorevoli.

Collezionista di abbracci

Classe 2000, Fidias Panayiotou è stata una delle vere sorprese delle ultime elezioni europee. Noto semplicemente con il proprio nome di battesimo, il 24enne cipriota ha iniziato a pubblicare video su YouTube nel 2019. Una delle attività che lo ha reso più celebre è stata la missione, iniziata nel 2022, di abbracciare cento celebrità. L’ultima fu Elon Musk, che Fidias attese fuori dalla sede centrale di Twitter per diversi giorni, incoraggiando i suoi follower a tempestare di messaggi Maye Musk, madre dell’imprenditore sudafricano, nella speranza che convincesse il figlio a concedersi a un abbraccio. Il 21 gennaio 2023, il fatidico momento arrivò, immortalato ovviamente da uno scatto pubblicato su tutti i profili social del giovane youtuber.

L’elezione a Strasburgo

In occasione delle elezioni europee del 2024, Fidias si è candidato come indipendente con un semplice obiettivo: promuovere il coinvolgimento dei giovani in politica. Lo youtuber cipriota si è presentato con una piattaforma politica apartitica e il suo programma elettorale, se così si può definire, non conteneva un vero e proprio elenco di priorità di azione. Eppure, il 9 luglio Fidias ha ottenuto il 19,4% dei voti a Cipro, piazzandosi al terzo posto delle liste più votate e conquistando una poltrona al Parlamento europeo.

Elon Musk approva

Ora che il seggio a Strasburgo è stato conquistato, il giovane cipriota mantiene la parola data ai suoi elettori e lascia che siano loro a decidere come dovrà votare in occasione della nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. «Fidias ha ragione, è una decisione super importante», commenta Elon Musk rilanciando il sondaggio dell’europarlamentare 24enne. Proprio nei giorni scorsi, il proprietario di X-Twitter è finito nel mirino di Bruxelles, accusato di non rispettare le nuove rigide regole europee in materia di trasparenza per le grandi piattaforme online. Accuse che Musk ha liquidato come «un accordo segreto illegale» in un tweet rilanciato dallo stesso Fidias.

