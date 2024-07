Euro 2024, il trionfo della Spagna: 2-1 all’Inghilterra al termine di una super-finale

È la Spagna ad aggiudicarsi l’Europeo maschile di calcio 2024, al termine della finale avvincente giocata a Berlino contro l’Inghilterra. Dopo un primo tempo molto combattuto, è proprio la roja a portarsi per prima in vantaggio, dopo neppure due minuti di gioco del secondo tempo: bel gol di Nico Williams ispirato dall’altro talento, Lamine Yamal. Le furie rosse sembrano avere qualcosa in più, ma non riescono a raddoppiare, e alla metà della ripresa – complice ancora una volta una sostituzione azzeccata del ct Southgate – l’Inghilterra riacciuffa gli avversari col gol di Cole Palmer. All’86’ però la Spagna trova un nuovo guizzo con un’altra grande azione corale conclusa in porta da Mikel Oyarzabal. Tre minuti dopo le speranze dell’Inghilterra sfumano sulla linea di porta avversaria, col pallone salvato di testa da Olmo. Non c’è più tempo, la finale e l’Europeo si chiedono qui: la Spagna dopo 12 anni è di nuovo sul tetto d’Europa, per l’Inghilterra è la seconda amara sconfitta consecutiva dopo quella di Euro 2020 (nel 2021) contro l’Italia. Ma la nazionale di Sotuhgate esce dal campo a testa altissima.

