«Biden ha capito che le mascherine sono inutili», la sparata di Heather Parisi scatena Matteo Bassetti: «A volte meglio tacere…»

«Li avranno finalmente avvertiti che a credere nelle maschere sono rimasti soltanto Burioni, Bassetti e la figlia di Ben Affleck???». Il commento, la cui veemenza è messa in evidenza da ben tre punti interrogativi, è di Heather Parisi. Il video, condiviso su X, è quello del presidente degli Usa Joe Biden che, positivo al Covid, sale sull’Air Force One senza mascherina. «Né lui – fa notare l’ex showgirl oggi idolatrata dai no vax per le sue posizioni scettiche sul coronavirus – né alcuno del suo staff». Molto più sobria la risposta di Matteo Bassetti. L’infettivologo cita Oscar Wilde e si limita a ripostare il contenuto di Parisi scrivendo: «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio». Separatamente, in un intervento all’Adnkronos, Bassetti spiega che nei giorni scorsi molti membri dello staff di Biden sono stati contagiati dalla variante KP.3. Anche alla luce di ciò invita a non dimenticare norme di buon senso e prudenza: «Se hai il Covid va benissimo che tu faccia la vita di prima. Però mettiti una mascherina per proteggere il prossimo».

