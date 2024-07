Usa 2024, l’attentato spinge Trump nei consensi. Il 60% dei democratici ora vuole che Biden si ritiri – Il sondaggio

A una settimana dall’attentato a Butler, in Pennsylavania, cresce il tasso di gradimento di Donald Trump. Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos per Abc, il 40% degli americani ha ora un’opinione favorevole dell’ex presidente, determinato a riconquistare la Casa Bianca e dato per favorito alle presidenziali di novembre. Per Trump si tratta della percentuale più alta registrata negli ultimi quattro anni, anche se la maggioranza assoluta degli americani – il 51%, per la precisione – continua ad avere un’opinione poco favorevole del candidato repubblicano. Va anche peggio però al suo avversario: Joe Biden ha ora un tasso di gradimento del 32%, mentre il 55% ne ha un’opinione negativa.

Il pressing su Biden

Il sondaggio Ipsos-Abc non solo certifica la scarsa popolarità di Biden, ma anche la disaffezione di molti suoi elettori, complice le gaffe a catena e la performance disastrosa nel recente dibattito tv col competitor. Per il 60% di chi vota democratico, il presidente 81enne dovrebbe abbandonare la corsa alla Casa Bianca. Curiosamente, sono più i repubblicani che i democratici a volere che Biden resti in pista. Un dato, spiega Abc News, che nasconde con ogni probabilità una ragione «razionale»: molti elettori conservatori credono che il presidente in carica sarebbe un avversario tutto sommato più facile da battere per Trump. Quando al campione intervistato per il sondaggio viene chiesto chi dei due candidati riuscirebbe a unire il Paese e frenare la polarizzazione, i risultati sono i seguenti: il 38% si affiderebbe a Trump, il 31% a Biden, il 29% a nessuno dei due. È anche vero, però, che il candidato repubblicano viene considerato dal 46% degli intervistati come la figura che più potrebbe portare a un aumento della violenza politica (contro il 27% di Biden).

L’opzione Kamala Harris

Ma se il presidente in carica, 81enne, dovesse davvero decidere di lasciare la corsa, chi potrebbe prendere il suo posto? Il sondaggio Ipsos-Abc suggerisce una sola alternativa percorribile: Kamala Harris. La vicepresidente in carica ha un tasso di gradimento del 35%, poco più alto di quello di Biden ma il migliore tra gli altri possibili candidati alternativi, sconosciuti ai più. La popolarità di Harris cresce al 55% tra gli afroamericani e al 38% tra gli ispanici. Due categorie dove il gradimento di Biden si ferma, rispettivamente, al 49% e al 35%.

Il presidente tira dritto

A scacciare, per l’ennesima volta, le voci su un eventuale ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, è stato comunque oggi ancora una volta lo stesso presidente in carica, che attualmente si trova in isolamento dopo aver contratto il Covid. Riprendendo uno spezzone del comizio di Trump andato in scena la scorsa notte in Michigan, Biden ha commentato: «È un miracolo. Per una volta Donald Trump ha detto la verità: questa è l’elezione più importante della nostra vita. E io la vincerò».

In copertina: Il presidente Joe Biden, con alle spalle Kamala Harris, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo l’attentato a Donald Trump, 14 luglio 2024 (EPA/Bonnie Cash)

