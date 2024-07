Paola Egonu difende Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi: «La vita è una: avrei fatto lo stesso»

La pallavolista azzurra commenta la decisione del tennista, rimasto a casa per una tonsillite e travolto dalle polemiche per la vacanza in Sardegna con la fidanzata Anna Kalinskaya

Interviene Paola Egonu per prendere le difese di Jannik Sinner, assente alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite. «Credo che la salute sia sempre la cosa più importante di qualsiasi essere umano, in questo momento ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare, io avrei fatto la stessa cosa perché la vita è una», ha detto la pallavolista commentando il forfait del numero uno al mondo del tennis. Parlando con i giornalisti presenti a Parigi, Egonu ha poi speso due parole per commentare l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «È sempre un onore potermi ritrovare in quella situazione, è emozionante. Chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro Presidente, sono molto grata».

Le polemiche sulla vacanza in Sardegna

Dopo l’annuncio del forfait, Sinner è finito in mezzo ad alcune polemiche social per aver deciso di non andare alle Olimpiadi di Parigi. Alcuni tifosi lo hanno criticato per la decisione di concedersi, prima dell’ipotetica partenza per la Francia, qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. «Forse era meglio non andare», ha scritto un utente sui social. Mentre altri hanno aggiunto «C‘è chi pur di giocare le Olimpiadi si fa mozzare un dito» oppure «Vincere le Olimpiadi porta 100 mila euro, uno Slam 1/2 milioni. Ecco il motivo per cui non va a Parigi».

