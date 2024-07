Morto un 12enne investito dal trattore del padre, l’incidente durante una manovra vicino a Bologna

L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlio mentre era impegnato in una manovra

È morto dopo essere stato investito dal padre un bambino di 12 anni vicino a Bologna. L’incidente è avvenuto ieri sera 27 luglio nella tenuta di famiglia nel Comune di Monte San Pietro. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il padre del ragazzino era impegnato in una manovra con il trattore. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlio, che è stato investito dal mezzo. Il bambino è stato portato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Il 12enne era già arrivato in condizioni disperate ed è morto poche ore dopo il ricovero.

