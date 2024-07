Queste immagini erotiche di Kamala Harris sono generate con l’intelligenza artificiale

Gonnellina vedo non vedo e calze semitrasparenti sono gli indumenti che Kamala Harris indossa in alcune immagini che la ritraggono in pose erotiche. Nonostante qualcuno le stia condividendo come se fossero vere fotografie, le immagini provocanti sono alterate, come quella in cui la vicepresidente appare con Jeffrey Epstein, o generate interamente con l’intelligenza artificiale.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Biden rinuncia si dimette per la corsa alla Casabianca Intanto:Primi scatti rubati al nuovo Presidente degli Stati Uniti. MAGA KAMALA

Un altro post, apparentemente appartenente alla stessa serie, appare con la seguente descrizione:

Se vincesse le Presidenziali Kamala potrebbe essere, dopo Giorgia Meloni, la seconda donna nera a guidare un paese.

Un altro ancora, più volgare, circola con la descrizione:

UN SALUTINO DA KAMALA

L’app usata per alcune immagini di Kamala

Le immagini sono alterate. Le prime due tramite un editor basato sull’intelligenza artificiale chiamato Photoleap con il quale – si legge sul sito ufficiale – è possibile creare immagini completamente generate dell’intelligenza artificiale a partire da un prompt testuale. Si può notare il watermark di Photoleap in basso a destra nella seconda immagine.

Nella prima si nota anche un grossolano errore: la mano sinistra di Kamala Harris ha due pollici.

Fantomatici “leak”

La terza immagine circola online da fine luglio. Va notato innanzitutto che, se si trattasse di una vera foto della vicepresidente degli Usa, la notizia del presunto leak avrebbe già ottenuto rilevanza sui media nazionali e internazionali. La bassa qualità non permette di verificarla analizzandone i dettagli. Ma, l’immagine risulta comunque essere stata creata per sostenere la teoria che circola tra i sostenitori repubblicani secondo cui Kamala Harris avrebbe ottenuto i propri incarichi politici tramite favori sessuali.

Le teorie infondate di Joey Mannarino

A diffondere la teoria associata alla foto è stato soprattutto Joey Mannarino tramite il suo account su X. L’immagine viene nascosta in quanto viola le linee guida di X. L’uomo afferma con grande orgoglio di essere stato lui a inventare il soprannome (archiviato qui) «silver throat» («gola d’argento») per Kamala Harris e risulta essere fissato con attività sessuali e malattie veneree (archiviato qui) attribuite alla vicepresidente senza alcuna prova. Sempre senza giustificare le proprie affermazioni, Mannarino sostiene anche che il presidente degli Usa Joe Biden abbia fatto sesso con sua figlia Ashley (archiviato qui) e abbia senzientemente lasciato che sua moglie facesse sesso con altri. Mannarino ha anche condiviso il video (archiviato qui) con il quale si tentava di provare che Harris partecipasse ai festini organizzati dal rapper Puff Daddy. Come si può leggere approfonditamente nel fact check di Open, l’uomo in posa con Kamala Harris è il suo ex compagno Montel Williams, e non Puff Daddy.

Conclusioni

Circolano immagini di Kamala Harris in abiti succinti e pose provocanti. Sono alterate e almeno in alcuni casi generate con l’intelligenza artificiale per sostenere la teoria dei repubblicani secondo cui l’attuale vicepresidente avrebbe ottenuto i propri incarichi politici tramite favori sessuali.

