Questo fantomatico alieno non è stato trovato in provincia di Cagliari

Un fantomatico alieno steso su un prato sarebbe stato trovato in provincia di Cagliari, precisamente a Settimo San Pietro? Questo è quello che sostengono numerosi post su Facebook. Tuttavia, sebbene non sia chiara la provenienza delle foto di quello che sembra un classico alieno antropomorfo figlio della fantasia umana, si può affermare con certezza che queste non c’entrano nulla con Cagliari e la sua provincia.

Per chi ha fretta:

Circola l’immagine di quello che sembra un alieno steso su un prato.

Si sostiene che questo sia stato trovato in provincia di Cagliari.

In realtà, l’immagine non proviene da Cagliari e circola da mesi.

In nessuna delle istanze precedenti viene menzionata la provincia Cagliari.

Non è chiaro quale sia la vera origine dell’immagine.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Una donna di Settimo San Pietro (CA), ha trovato questo nel suo giardino stamattina, all’inizio ha pensato che fosse un fungo ma poi, spostando qualche foglia, ha notato qualcosa di strano. Sono intervenute le autorità, le hanno sequestrato il telefono per non diffondere immagini, per fortuna è riuscita a mandare qualche foto ad una sua amica . Le autorità non vogliono che queste cose si sappiano in giro , meglio fare attenzione, potrebbe trovarsi anche nel vostro giardino.

Il contenuto risulta diverse migliaia di volte, denotando un forte interesse da parte di chi lo incontra sui social media.

Non è stato trovato in provincia di Cagliari

Si può affermare con certezza che queste non provengono da Settimo San Pietro in provincia di Cagliari. Infatti, le immagini circolano da tempo, almeno da febbraio 2024, come si evince da un post su X.

In queste istanze, spesso la storia è simile a quella del contenuto virale su Facebook: «Una donna ha trovato questa creatura nel proprio giardino e ha inviato delle foto a una sua amica». Lo stesso si sostiene, ad esempio, in un post su Imgur del primo aprile 2024.

In questo caso, manca qualsiasi riferimento a luoghi, persone o date, così che la storia possa diffondersi senza mai perdere il proprio (presunto) carattere di attualità.

Il negozio di oggetti “strani”

Le foto hanno generato molta attenzione anche su Reddit – sempre a febbraio 2024 – dove pare che il contenuto sia stato pubblicato per la prima volta. Alcuni sostengono che un individuo identificato come «Robbo» gestisse un negozio in cui il presunto alieno venisse venduto in un vasetto che sarebbe poi stato rimosso. Il negozio in questione – chiamato «Puffedz» – fino a quando venne chiuso nel 2004 vendeva oggetti strani e illegali, secondo quanto riporta la Bbc, tra cui teschi umani e un pene di coccodrillo mummificato.

La “mandragola”

Attraverso Reddit è possibile notare quanto il presunto alieno assomigli a qualcosa posto dentro a dei contenitori.

Nell’immagine a sinistra viene mostrato un contenitore proveniente dal The viktor Wynd Museum of Curiosities di Londra. Nel sito ufficiale, sezione dedicata all’occulto, è possibile leggere la descrizione del contenuto: «Mandragora officinarum».

Il post su VK

Un articolo pubblicato sul sito russo Dzen sostiene a sua volta che la creatura sia stata trovata a Tambov, città della Russia sud-occidentale. Le immagini vengono accreditate a un link che risulta irreperibile.

Conclusioni

Circola l’immagine di quello che sembra un alieno e si sostiene che questa sia stata scattata in provincia di Cagliari. Sebbene risalire all’origine del contenuto, è evidente che questo con la provincia di Cagliari non ha niente a che vedere.

