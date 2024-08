Terremoto di magnitudo 5.0 nel Cosentino, avvertita dalla Puglia alla Sicilia

Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, a una profondità di 21 chilometri. La scossa è stata avvertita anche altrove, dalla Puglia alla Sicilia. L’Ingv segnala che il sisma ha trovato il suo epicentro a circa 3 chilometri da Pietrapaola, e in diversi comuni limitrofi calabresi i cittadini sono scesi in strada per lo spavento.

