Olimpiadi 2024, Ceccon spiega perché dormiva nel parco del Villaggio: «Facevo i fatti miei. Non vi dico che condizioni c’erano» – Il video

Il video di lui che dorme disteso sull’erba del parco del Villaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 aveva fatto il giro del web. Thomas Ceccon, oro nei 100 metri dorso e bronzo nella 4×100 stile libero, è ritornato a quelle immagini di fronte ai giornalisti: «Io stavo facendo i fatti miei, molto semplicemente mi sono messo lì disteso. Mi ero poggiato lì per stare un po’ per i fatti miei e basta», ha commentato. L’ennesima puntata della sequela di polemiche piovute sul Comitato organizzatore dei Giochi per le difficoltà che gli atleti hanno dovuto affrontare. Dai letti di cartone all’assenza di aria condizionata fino ai dubbi sul livello di inquinamento della Senna.

Ceccon e l’importanza del riposo: «Per i primi tre quattro giorni magari puoi resistere»

Nell’intervista che ha rilasciato prima di ritornare in Italia, Ceccon ha voluto ribadire quanto un cattivo riposo possa influire sulle prestazioni di un’atleta: «Molto, molto sicuramente. Ma ripeto, molti si sono spostati, tantissimi atleti si sono spostati. E hanno fatto bene sicuramente perché lì…», prosegue preferendo di rimanere sul vago, «adesso non sto a dirvi cosa c’era e cosa non c’era nel villaggio, però soprattutto per una gara così importante…». Una situazione certo non semplice da gestire per degli atleti che inseguono il sogno olimpico per tutta la vita e che sono già sottoposti a pressioni mentali: «Siamo alle Olimpiadi, per i primi tre quattro giorni magari puoi resistere alla questione però se stai lì dieci giorni, col cibo che c’è, poi non è semplicissimo. Era così, era così per molti. Non tutti però, ahimè, le difficoltà c’erano sicuramente».

