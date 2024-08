Alta Velocità, circolazione sospesa tra Roma e Napoli per un incendio vicino ai binari: ritardi fino a 90 minuti

Disagi tra Salone e Anagni, alle porte di Roma, per i treni in transito dirottati sulla linea convenzionale: sul posto 7 squadre dei vigili del fuoco

A causa di un incendio vicino ai binari della linea Alta Velocità, nella tratta tra Salone e Anagni a sud di Roma, la circolazione dei treni è stata sospesa. I treni veloci sono stati dirottati sulla linea convenzionale, provocando ritardi che raggiungono i 90 minuti. Sul posto sono arrivati i tecnici di Rete ferroviaria italiana e le squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando nei pressi del comune romano di Labico. L’incendio è divampato da un enorme campo in via Ripatrasone, a Corcolle, e si sta alimentando a causa del forte vento. Necessario l’intervento di sette squadre die Vigili del fuoco e l’impiego di un Candair. Secondo quanto si legge nel comunicato di Trenitalia, sono 8 i convogli Alta Velocità a essere coinvolti. La circolazione ora sarebbe fortemente rallentata. «I treni Regionali percorrenti le linee Roma – Napoli via Cassino e Roma – Pescara possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni. I treni Intercity possono subire limitazioni di percorso», scrive il gestore della linea, «i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Napoli e Roma via Cassino, registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e subire limitazioni di percorso».

