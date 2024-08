Questa foto non mostra gli astronauti senza casco sulla Luna

Gli astronauti senza casco sulla Luna? Sono la prova inconfutabile che «l’allunaggio non è avvenuto» veramente. Questa è la teoria che circola online associata a un’immagine in bianco e nero in cui si vedono, appunto, alcuni astronauti intorno a un rover senza che indossino un casco. Ma la foto non prova alcuna messinscena, dato che ritrae un’esercitazione in vista di Apollo 16.

Per chi ha fretta:

Circola l’immagine di alcuni astronauti senza casco.

Viene utilizzata per provare che l’allunaggio non sia avvenuto.

L’immagine è stata pubblicata dalla Nasa e mostra un’esercitazione per Apollo 16 nel 1972.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla, mentre il testo nell’immagine recita:

Aprile 1972, dagli archivi della Nasa, gli astronauti prendono una boccata d’aria sulla Luna. A quei tempi tutto era possibile

Il testo viene accompagnato da delle emoji, come quelle del pagliaccio a indicare il tutto come una farsa. La foto e la narrazione circolano da tempo, come possiamo notare dal seguente post del 2023:

Aprile 1972,dagli archivi della Nasa,gli astronauti prendono una boccata d’aria sulla Luna. Beh un po’ di aria fresca gli ci voleva dopo tutti quei giorni al chiuso… F O Resistance!!!

La foto originale e pubblica della Nasa

Con una semplice ricerca per immagini riusciamo risalire alla foto originale. Anche in questo caso gli astronauti sono senza casco. E lo sono perché, come si legge nella descrizione dello scatto fornita dalla Nasa su Flickr il 6 febbraio 2024, quella ritratta è un’esercitazione avvenuta sulla Terra in preparazione alla missione Apollo 16. La foto risale al 6 febbraio 1972, mentre la missione vide il via ufficiale il 16 aprile dello stesso anno.

L’altra angolazione

Negli archivi Nasa è presente anche una foto scattata nella stessa occasione ma da una diversa angolazione, in cui sono evidenti gli alberi. Se lo scatto costituisse veramente la prova che l’allunaggio è stata una messinscena, l’agenzia spaziale statunitense non l’avrebbe pubblicata ben due volte in tempi recenti. Quella a colori, infatti si trova in un articolo del 16 marzo del 2022 che celebra il 50esimo anniversario del mese precedente alla missione.

Conclusioni

La foto di un’esercitazione per Apollo 16 in cui gli astronauti appaiono senza casco sulla Luna viene considerata la prova che l’allunaggio non sia avvenuto. Ma difficilmente la Nasa avrebbe pubblicato diversi scatti della stessa esercitazione sulla Terra se questa fosse veramente la prova della presunta messinscena dell’uomo sulla Luna. Si trattava di un’esercitazione.

