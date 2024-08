Brindisi, proiettile vagante ferisce un 20enne in spiaggia la notte di Ferragosto

La notte tra il 14 e il 15 agosto sulla spiaggia di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, c’erano circa una ventina di persone quando, durante i festeggiamenti per l’arrivo di Ferragosto sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha colpito un giovane di 20 anni, ferendolo lievemente. Il proiettile vagante l’ha infatti raggiunto al polpaccio, di striscio, provocandogli una lacerazione. Il ragazzo è stato portato in pronto soccorso, medicato, e dopo gli accertamenti è stato dimesso ed è tornato a casa. I carabinieri si stanno occupando del caso e hanno ascoltato i presenti al momento degli spari. I militari non escludono che il proiettile abbia colpito per errore il giovane, e siano stati esplosi per «festeggiare» la notte di Ferragosto.

