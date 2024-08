Il video di Biden commosso alla convention dem: «America, ti ho dato il meglio di me stesso, sarò un volontario fantastico per Harris»

«America ti ho dato il meglio di me stesso». Con queste parole, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, visibilmente commosso, ha chiuso la prima giornata della convention dem a Chicago e passato il testimone della campagna elettorale alla sua vice Kamala Harris. «L’America è ed è sempre stata una nazione di possibilità e deve continuare a esserlo, non solo per pochi ma per tutti. Prometto che sarò il miglior volontario che che Kamala Harris e Tim Walz abbiano mai avuto», ha affermato. Scegliere Harris come vice-presidente «è stata la migliore decisione della mia carriera», ha sottolineato Biden a Chicago. «È tosta, è preparata ed ha una grande integrità. I migliori presidenti sono stati vice». Nei 45 minuti di intervento, Biden ha inoltre ricordato che «non c’è posto per la violenza politica negli Stati Uniti. La democrazia ha prevalso e adesso deve essere mantenuta». La minaccia, per il presidente Usa, ha un nome: Donald Trump, bollato dallo stesso come «perdente», «bugiardo» e «criminale». «Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince», ha incalzato, ribadendo che la minaccia del tycoon «è ancora viva e se perde si rischia un bagno di sangue». Un discorso quello del commander-in-chief con tutti i classici della sua retorica – dall’importanza della classe media alla necessità dei controlli sulle armi – tanto che secondo qualche analista era lo stesso intervento che avrebbe tenuto in caso di nomination. Kamal Harris è salita a sorpresa sul palco qualche ora prima per rendergli omaggio. «Ti saremo grati per sempre», ha detto la candidata democratica che poi è risalita sul palco alla fine del discorso del presidente con il quale si è scambiato un abbraccio affettuoso.

