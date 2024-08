Il falso video attribuito ad Al Jazeera sull’arresto di Pavel Durov e gli 80 caccia francesi negli Emirati

A seguito dell’arresto in Francia del fondatore di Telegram, Pavel Durov, circola la notizia di un presunto “congelamento” del contratto di 80 caccia francesi da parte degli Emirati Arabi Uniti. Un accordo riguardo i velivoli esiste, e il video di un servizio di Al Jazeera sembrerebbe confermare il fermo a causa dell’arresto di Durov, ma non è così. La clip diffusa online è un falso, come quelli riscontrati in passato e condivisi dalla propaganda russa. Inoltre, non si riscontra alcun “congelamento” del contratto da parte degli Emirati.

Per chi ha fretta

Non si riscontra la presunta notizia nei siti e account ufficiali di Al Jazeera.

Il servizio è stato condiviso per la prima volta nei canali Telegram russi.

Il video è identico ad altri diffusi dalla propaganda russa, sfruttando i loghi e le grafiche di Al Jazeera, BBC ed altri media.

Una seconda fonte della propaganda russa è un tweet di Kim Dotcom.

Analisi

La narrazione circola su Twitter/X con il seguente testo, ripreso tramite screenshot su Facebook:

Gli Emirati Arabi Uniti hanno COMPLETAMENTE CONGELATO l’esecuzione di un contratto per l’acquisto 80 aerei da combattimento dalla Francia in seguito all’arresto di Pavel Durov!

La fonte di questa storia sarebbe un video di Al Jazeera:

Ecco uno screen del presunto servizio, sottotitolato dal canale Telegram “Roccocantautore“:

Al Jazeera non ha mai diffuso il servizio

L’accordo degli Emirati con la Francia è reale e risale al 2021. Sul sito del Ministero degli Esteri degli Emirati non compare alcuna notizia riguardo a un “congelamento” del contratto, mentre l’unico comunicato pubblicato sul caso Durov risale al 26 agosto 2024. Di fatto, Al Jazeera non ha mai diffuso la notizia, come già evidenziato da diversi colleghi come Shayan Sardarizadeh (BBC).

Il video fa parte di una lunga serie di falsi creati ad arte e diffusi dalla propaganda russa (un esempio qui e qui) e non è la prima volta che l’emittente televisiva del Qatar viene sfruttata in questo modo (un esempio qui).

Kim Dotcom come fonte dell’informazione russa

La narrazione circola anche senza citare come fonte Al Jazeera. Ricercando online, riscontriamo qualche sito che la riporta senza citare una fonte attendibile o, come nel caso del sito russo Dadaily.com, un del telegram chiamato Avia.pro, anche questo russo.

La fonte del canale Telegram russo Avia.pro, citata nel post, è un tweet di Kim Dotcom, il fondatore di MegaUpload che rischia l’estradizione dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti.

Come possiamo notare, il tweet di Kim Dotcom non riporta alcuna fonte a sostegno:

The French Govt just lost $17 billion over the arrest of Pavel Durov. The UAE froze a deal to purchase 80 Rafale fighter jets and says that the arrest of Pavel Durov is outrageous. Pavel is a citizen of the UAE and a close friend of the Deputy Prime Minister Hamdan Al Maktoum.

La diffusione italiana

Tra i primi a condividere il falso servizio, il 27 agosto 2024, è il canale Telegram russo “Kotreal” (con oltre 200 mila iscritti):

Il video integrale risulta condiviso da canali Telegram italiani come quello di Rossella Fidanza, con una precisazione sul finale dove riporta i dubbi sulla veridicità del video:

Gli Emirati Arabi Uniti hanno congelato un contratto per l’acquisto di aerei da combattimento 80 dalla Francia per un valore di almeno 10 miliardi di dollari in risposta all’arresto del proprietario di Telegram, Pavel Durov, che ha fatto arrabbiare gli sceicchi. Perché non hanno fatto lo stesso con Israele per imporre un cessate il fuoco? Edito, dubbi sulla veridicità del video, leggete qua [link]

Un altra fonte della narrazione falsa è il canale Telegram filorusso “Giubbe Rosse” con il seguente post:

Gli Emirati Arabi Uniti hanno COMPLETAMENTE CONGELATO l’esecuzione di un contratto per l’acquisto di 80 aerei da combattimento dalla Francia dopo l’arresto di Pavel Durov!

Conclusioni

Non esiste alcun servizio di Al Jazeera su un presunto congelamento del contratto per 80 caccia francesi da parte degli Emirati Arabi Uniti. La notizia non trova alcun riscontro sia sul sito dell’emittente del Qatar che da altri media, tranne quelli russi che citano come fonte un noto utente Twitter/X.

