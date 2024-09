Ostaggi uccisi a Gaza, Hamas pubblica il primo messaggio con le ultime parole di Eden Yerushalmi – Il video

Come avevano annunciato in giornata le Brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno pubblicato un filmato con l’ultimo messaggio di uno dei sei ostaggi assassinati nella Striscia di Gaza. Il primo video condiviso è quello di Eden Yerushalmi, 24 anni, barista al festival Nova e rapita il 7 ottobre scorso durante l’incursione di Hamas. Il suo corpo, e quello di altri sei ostaggi rapiti quel giorno (Carmel Gat, 39 anni, Alexander Lobanov, 32 anni, Ori Danino, 25 anni, Almog Sarusi, 26 anni, Hersh Goldberg-Polin, 23 anni), è stato trovato dalle Idf lo scorso weekend riaccendendo le proteste in Israele contro il premier Benjamin Netanyahu per il mancato accordo sullo scambio di prigionieri. Davanti alla telecamera, sfondo bianco, Eden Yerushalmi ripete quello che già altri ostaggi hanno affermato in video simili girati dalle Brigate Al-Qassam. E l’effetto è sempre drammatico, come vuole la propaganda di Hamas affinché l’opinione pubblica di Israele continui a mettere pressioni sul governo per giungere a un accordo. La stessa famiglia della giovane ha autorizzato la diffusione di un estratto del video, quello in cui Eden Yerushalmi si rivolge ai suoi cari. La 24enne, in quello che probabilmente è il suo ultimo messaggio registrato, chiede a Netanyahu di «sbrigarsi a fare ciò che è necessario per il rilascio» degli ostaggi: «Stiamo soffrendo, siamo spaventati dai continui bombardamenti, ho paura di morire qui».

