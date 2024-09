Frosinone, si fermano davanti al bar chiuso e rubano un’intera scatola di cornetti caldi. Il proprietario: «Se venite vi offro il caffè» – Il video

Ha aspettato due giorni che qualcuno si facesse vivo, concedendo il beneficio del dubbio, poi ha pubblicato il video che inchioda un gruppo di amici rubare un intero vassoio di cornetti caldi. È successo a Sora, in provincia di Frosinone, dove il proprietario di un locale si è reso conto che all’appello mancava una confezione di brioches e paste per la domenica mattina. Incuriosito, ha visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso gli attimi del furto. L’azione è avvenuta intorno alle 3 di notte, prima dell’alba di domenica. Una macchina accosta davanti al locale chiuso, un uomo scende e prende qualcosa da un tavolo. In realtà non vuole dare nell’occhio, perché sta passando un’altra vettura sulla strada, e soprattutto vuole sincerarsi che i cornetti siano già stati lasciati dal laboratorio fuori dall’ingresso del bar in attesa dell’apertura. In pochi secondi soleva una sedia che nasconde il prezioso bottino e prende la scatola. Torna dai suoi amici con la confezione, poi si dilegua in macchina. «Se venite vi offro il cappuccino, dal momento che i cornetti li avete già mangiati», ha scritto ironico il proprietario del bar, che ha condiviso le foto con i volti dei protagonisti ben nitide in un post diventato poi virale sui social.

