X Factor Italia 2024 riparte su Sky. Dai giudici alla conduttrice, tutte le novità dell’edizione

Per anni «X Factor» è stato il talent musicale più credibile della tv italiana. La musica utilizzata come linguaggio, non per creare storytelling drammatico popolare da reality. Il format quest’anno si fa maggiorenne, inutile negare che con il reiterarsi dello stesso schema – ovvero metà stagione dedicata alle selezioni, l’altra metà ai live – ormai troppo spettacolari per lo spessore delle esibizioni, l’emozione autentica, ma sempre più fievole, rimane solo al momento delle eliminazioni.

Meno incisività anche nella proposta musicale, dove di «Factor X» se ne rintracciano sempre meno, il che rende il problema molto serio. Discussione musicale intesa come discussione al tavolo dei quattro giudici, forse proprio a causa di una serie di scelte di nomi non azzeccatissime, e anche come concorrenti in gara, spesso troppo deboli e conformi ai connotati di un mercato attuale che, al contrario, brama novità. Così arrivano, sganciano il proprio inedito (chi riesce ad arrivare a metà percorso) per poi, alle volte pur essendo validi autori, sparire nel nulla. «X Factor» in Italia ha sette vite come i gatti, da anni il format viene dato per morto, come morto è di fatto in tutto il resto del mondo, dove, esattamente al contrario di come ha funzionato in Italia, ad andare forte è «The Voice. Nonostante questo da anni trova tempo e modo, con fortuna o meno, di rinnovarsi. Il programma, prodotto negli ultimi dieci anni da Fremantle Italia, dopo scommesse televisivamente parlando fallimentari come Samuel, Sfera Ebbasta, Arisa e Alvaro Soler, si credeva avesse smesso con gli azzardi riportando in postazione due anni fa Fedez e l’anno scorso Morgan, nomi certamente acchiappalike. Nessuno si sarebbe aspettato un Fedez così spento e nemmeno che Morgan si bruciasse l’ennesima possibilità data dal piccolo schermo per, citiamo la nota di allora, «comportamenti incompatibili e inappropriati» sui quali appare ormai inutile soffermarsi.

I nuovi giudici, la nuova conduttrice di X Factor Italia

Alla fine della scorsa edizione si aveva davvero la netta sensazione che non ci fosse più niente da fare per rilanciare lo show, invece anche quest’anno, l’ultimo da contratto con la rete, naturalmente con la possibilità, come successo in questi anni, di rinnovare, si è deciso per un colpo di coda praticamente totale.

A casa il già mandato a casa Morgan, a casa l’ombra di Fedez, a casa Ambra Angiolini – forte televisivamente parlando, un pò meno dal punto di vista musicale – e purtroppo a casa anche Dargen D’Amico, che in realtà aveva fatto un’ottima figura, senza riuscire però a mettere in carreggiata i compagni di viaggio. A casa anche la conduttrice Francesca Michielin, chiamata per due anni a occupare degnamente il ruolo che fu di Alessandro Cattelan. Al timone della trasmissione un’altra cantante, Giorgia, una delle più amate dal pubblico italiano, nonché personaggio di una simpatia irresistibile. Chiaro, condurre è un lavoro del tutto a parte, aspetteremo perlomeno le puntate live per valutare. Solo un ritorno per quanto riguarda i giudici, quello di Manuel Agnelli, che torna a ricoprire il ruolo di coach intransigente della cattedra. Accanto a lui tre personaggi inediti. C’è il revival al galoppo di Paola Iezzi, prima metà della coppia Paola & Chiara, riacciuffata nei meandri del dimenticatoio del pop italiano da Amadeus durante la sua ultima edizione del Festival di Sanremo. C’è poi Achille Lauro, ex trapper disobbediente, passato, anche lui al ruolo di provocatore d’essai sul palco dell’Ariston, salvo poi schiantarsi contro quella figuraccia all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino, che credeva di conquistare con i suoi eccessi, salvo poi non sbigottire nessuno ed essere eliminato a tempo record senza nemmeno sfiorare la finale. C’è poi anche Jake La Furia, vate del rap all’italiana, prima con i Club Dogo, da poco riuniti in un ottimo album, poi da solo. Tra quelli seduti al tavolo è sicuramente quello discograficamente più in salute.

Della storia italiana di «X Factor» questa che sta per arrivare sarà probabilmente la stagione che in assoluto cela più incognite, non possiamo sapere come il pubblicò accoglierà questa nuova giuria perché non sappiamo, al netto dello spessore artistico dei quattro, in certi punti alto, in certi punti altissimo, in altri ai limiti dell’inesistente, quanto funzioneranno da un punto di vista squisitamente televisivo. Che poi, essendo uno show televisivo, è l’unica cosa che alla fine conta.

Dove guardare X Factor 2024

A partire dal 12 settembre sarà possibile guardare la 18esima edizione di «X Factor» ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW e Sky Go. Il contenuto sarà anche messo a disposizione on demand per essere visualizzato in qualsiasi momenti dagli abbonati alle piattaforme. Sul sito ufficiale xfactor.sky.it sarà possibile restare aggiornati durante tutto l’arco della stagione.

