Quei numeri sugli eventi avversi da vaccino anti Covid-19 nei militari americani sono sbagliati

Da almeno due anni continuano a circolare le condivisioni Facebook riguardanti una fonte dell’esercito americano. Mostrerebbe un incremento vertiginoso di gravi eventi avversi nei militari, associati alla somministrazione dei vaccini contro il nuovo Coronavirus. Si tratta però di dati notoriamente errati e già smentiti da chi li ha prodotti per sbaglio.

Per chi ha fretta:

Un database della Difesa americana mostra un incremento di gravi eventi avversi nei militari correlato ai vaccini Covid.

La pagina viene chiusa perché quei numeri sono stati generati a causa di un glitch.

Politici e giornalisti americani usano tali dati senza chiedere chiarimenti alla stessa fonte, alimentando una pericolosa fake news.

Tali numeri non trovano corrispondenza nei dati di partenza.

Intervistati dai colleghi fact-checker, sono gli stessi portavoce della Difesa a spiegare che quei dati sono errati.

Analisi

Le condivisioni sui gravi eventi avversi nei militari accompagnano un elenco degli stessi alla clip di una call pubblica di un gruppo di presunti esperti, o sedicenti tali:

Miocardite – Aumento del 2800%

Cancro – Aumento del 300% al 900%

Infertilità (entrambi i sessi) – Aumento del 500%

Aborti spontanei – Aumento del 300%

Disturbi neurologici – Aumento del 1000%

Disturbi demielinizzanti – Aumento del 1000%

Sclerosi multipla (SM) – Aumento del 600%

Sindrome di Guillain-Barré – Aumento del 500%

HIV – Aumento del 500%

Embolie polmonari – Aumento del 400%

Quei numeri sui gravi eventi avversi nei militari sono sbagliati

Come hanno già mostrato nel 2022 i colleghi Jeff Cercone di PolitiFact e Sarah Turnnidge di Full Fact, la lista che mostrerebbe l’incremento di tali gravi eventi avversi nei militari, associato ai vaccini Covid, si è rivelata errata. Questo è noto da almeno un paio d’anni. Tutto partì da un «glitch» nel database di epidemiologia medica della Difesa americana. Senza chiedere spiegazioni ai responsabili del sito Web del Defense Medical Epidemiology Database (DMED), tali dati vennero presi per oro colato nell’ambito di una conferenza del 24 gennaio 2022. Moderava il senatore repubblicano Ron Johnson. Vediamo anche altri personaggi apprezzati nel mondo No vax, come Peter McCullough e Robert Malone.

Il sen. Johnson assieme a McCullough e Malone in una conferenza del 2022 in cui vennero presi per genuini i dati errati della Difesa americana sui gravi eventi avversi dei vaccini.

Il senatore Johnson è lo stesso che mostrerà in una audizione dell’11 luglio 2024 all’ignaro Robert Redfield ex direttore dei CDC (incarico che abbandonò nel 2021), un cartellone con dati privi di contesto sugli eventi avversi dei vaccini e dei farmaci anti-Covid, comparati ai trattamenti “alternativi” da lui sostenuti senza alcun fondamento, come l’ivermectina. Ne abbiamo trattato qui.

Lo stesso sen. Johnson in una audizione del 2024.

Intanto questo presunto incremento di gravi eventi avversi nei militari americani venne riportato acriticamente anche da testate conservatrici, come The Blaze e Just the News. Si è fantasticato anche di presunti insider che avrebbero fatto trapelare questi dati:

«Una ricerca di queste statistiche online mostra che sono state condivise anche su Twitter – continuano i colleghi di Full fact -, con link a un articolo su un sito web americano intitolato: “I whistleblower condividono i dati medici del Dipartimento della Difesa che spalancano il dibattito sulla sicurezza dei vaccini” ».

La smentita da parte della fonte

Sarebbe bastato chiedere chiarimenti a un portavoce del DMED, come hanno fatto i colleghi di Politifact, che hanno intervistato Peter Graves, portavoce della Divisione di sorveglianza delle forze armate della Defense Health Agency. Insomma è la stessa fonte a smentire questo incremento di gravi eventi avversi nei militari:

«In risposta alle preoccupazioni menzionate nei notiziari – spiega Graves -, la divisione ha esaminato i dati nel DMED e ha scoperto che i dati erano errati per gli anni 2016-2020».

Confrontando i numeri nel DMED coi dati originali, si può vedere infatti che il numero totale di diagnosi mediche di quegli anni «rappresentava solo una piccola frazione delle diagnosi mediche effettive», continua Graves -. Quindi il sistema è stato messo offline per «identificare e correggere la causa principale della corruzione dei dati».

Conclusioni

Un glitch generato nel database online della Difesa americana ha fatto risultare un incremento gravi eventi avversi nei militari correlato all’assunzione dei vaccini Covid. Effettivamente tale errore non trova corrispondenze nei dati originali ed è stato infatti svelato fin da subito dai responsabili, quando debitamente intervistati. Lo stesso non è stato fatto da politici e giornalisti americani, che hanno invece cavalcato l’onda No vax, alimentando quella ch’è così diventata una pericolosa fake news.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: