Sale la tensione tra Russia e Uk: Putin caccia sei diplomatici britannici per spionaggio. Vertice Biden – Starmer sui missili all’Ucraina

Mentre le relazioni diplomatiche tra Russia e Regno Unito si fanno sempre più tese, Washington e Londra si preparano a rafforzare il sostegno all’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto di alzare l’asticella della tensione con Londra espellendo sei diplomatici britannici accusati di spionaggio. È stato infatti il Servizio di Sicurezza Federale Russo (Fsb) ad annunciare il ritiro dell’accreditamento per i sei membri dell’ambasciata britannica a Mosca, accusandoli di «minacciare la sicurezza della Russia con azioni sovversive e di intelligence». La decisione è stata presentata come una risposta diretta a presunti «molteplici atti ostili» da parte del Regno Unito, una linea dura che il Cremlino ha scelto di adottare in un momento di crescente tensione geopolitica.

Il botta e risposta

Dal canto suo, Londra ha respinto le accuse come «completamente infondate». Dal Foreign Office spiegano che la revoca dei diplomatici avviene «in seguito all’azione intrapresa dal governo britannico in risposta all’attività diretta dallo stato russo in Europa e nel Regno Unito». E che per questo non vi è alcuna intenzione ad avanzare delle scuse. Nonostante l’evidente deterioramento dei rapporti bilaterali, che sembra destinato a crescere, il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha cercato di smorzare i timori sulle ipotesi di una rottura definitiva delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, affermando che «non sono in corso discussioni» in tal senso.

Il vertice cruciale Biden-Starmer

In questo clima di tensioni geopoliche si inserisce il vertice previsto per oggi a Washington tra il presidente americano Joe Biden e il premier britannico Keir Starmer. Gli occhi sono puntati sulla discussione in merito alla possibilità di autorizzare all’Ucraina armi a lungo raggio, i missili Storm Shadow, per colpire obiettivi russi situati in profondità nel territorio della Federazione, in vista dei combattimenti dell’inverno. Una mossa che potrebbe segnare una nuova fase del conflitto e che sembra vedere il Regno Unito determinato a dare il via libera. Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha infatti dichiarato che il suo Paese e gli Stati Uniti devono fornire a Kiev «tutto il necessario per vincere».

Il timore di un’escalation

Il Regno Unito ha quindi di fatto già segnalato una possibile disponibilità a permettere all’Ucraina di utilizzare questo tipo di armi, ma cerca una stretta collaborazione con gli Stati Uniti, per garantire una strategia congiunta e compatta. Fondamentale sarà l’incontro di oggi con Biden, che ancora non ha preso una decisione definitiva, per timore che l’uso di armi avanzate contro Mosca possa intensificare il conflitto e portare a una pericolosa escalation.

