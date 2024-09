«Mel & Mel», Giorgia Meloni incontra Mel Gibson

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso sui suoi social una foto con l’attore americano Mel Gibson. «Mel & Mel», scrive Meloni come commento alludendo al suo cognome e al nome del protagonista di film come “Braveheart” e “Arma letale”. La premier visiterà nel pomeriggio l’Expo “Divinazione” 2024 a Siracusa per poi partire per New York dove parteciperà alla 79esima Assemblea generale dell’Onu e parlerà in un suo intervento martedì notte (ora italiana).

