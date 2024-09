Il Governo canadese non ha ritirato e distrutto i vaccini anti Covid a mRNA

Secondo quanto riportato in un video, il Governo canadese avrebbe «ritirato con urgenza tutti i vaccini Pfizer e Moderna contro il COVID a seguito di una serie di importanti scoperte scientifiche sui vaccini a mRNA». La narrazione infondata risulta proposta dai soliti canali della disinformazione e del complottismo sulla Covid-19.

Ecco il testo che accompagna il video nelle condivisioni social:

SOLO IN ESCLUSIVA TRADOTTO INTERAMENTE IN ITALIANO SU QUESTO CANALE!

Mentre gli investigatori si affannano per preservare le prove del crimine contro l’umanità in Canada, i procuratori internazionali avvertono che Trudeau e le figure di spicco dietro la distribuzione del vaccino rischiano decenni dietro le sbarre.

Il testo proviene dal canale Telegram “Malori improvvisi – La nuova normalità“, nel post pubblicato il 14 settembre 2024:

La fonte è il canale video di Sean Adl-Tabatabai, fondatore del sito complottista “The People’s Voice” (ne parliamo qui).

Il post rilancia la bufala dei vaccini mRNA contenenti “nanobot autoassemblanti”, già diffusa in passato sul vaccino Moderna. Contrariamente alla narrazione proposta, a settembre 2024 sono stati approvati due nuove formulazioni dei vaccini Moderna e Novavax contro le nuove varianti (come la KP.2).

Nello stesso sito dell’autorità canadese viene indicato il motivo della sostituzione. Ecco quanto riportato nella scheda del vaccino Moderna:

Note: This product (SPIKEVAX) includes an update to the antigen composition (variant Omicron KP.2) and replaces SPIKEVAX XBB.1.5 (andusomeran).