Caso Dania Mondini, prosciolti i sei giornalisti Rai accusati di stalking

Il gup di Roma ha prosciolto dalle accuse sei giornalisti Rai accusati di stalking in concorso nei confronti della conduttrice Dania Mondini. Mondini aveva presentato denuncia contro i colleghi nel 2018 e l’indagine era stata avviata dai pm capitolini per far luce «sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro». Nel 2019 i pm avevano chiesto l’archiviazione ma il procedimento è stato poi avocato dalla Procura Generale che ha proceduto alla chiusura delle indagini nel maggio del 2023. Nella denuncia la giornalista lamenta di esser stata demansionata e messa in stanza con un collega che non riusciva a trattenere peti e rutti. Nell’udienza preliminare di oggi il pg Marcello Monteleone ha chiesto per gli imputati il rinvio a giudizio ma il giudice ha disposto il non luogo a procedere con la formula perché «il fatto non sussiste».

