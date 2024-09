La fantomatica storia che collegherebbe i due attentatori di Donald Trump e l’inganno del sito indiano

Un noto diffusore di notizie false, Cesare Sacchetti, pubblica un articolo dove sostiene che gli attentati a Donald Trump abbiano un filo conduttore. La teoria viene posta in base a una fantomatica analisi dei movimenti bancari tra Thomas Crooks (il primo attentatore, ucciso) e Ryan Routh (arrestato). La fonte di tale informazione è un articolo del 30 agosto 2024 di un sito indiano, modificato ad arte a seguito dell’arresto di Routh.

Ecco come viene condiviso l’articolo via Threads:

Thomas Crooks, il primo aspirante assassino di Trump, aveva trasferito fondi a Ryan Routh. Siamo di fronte probabilmente a degli assassini entrambi addestrati da BlackRock. La matrice dei due attentati è la stessa. È la guerra che i Rothschild hanno dichiarato a Donald Trump.

Cesare Sacchetti, autore del blog e dell’articolo condiviso, scrive quanto segue:

Nel paragrafo sopra riportato, Sacchetti linka l’articolo dal quale trae la presunta informazione sui movimenti dei conti correnti, pubblicato sul sito indiano Lawyersclubindia.com dedicato a «professionisti legali e studenti di giurisprudenza» (come si legge nella loro pagina “About us“).

L’articolo è pubblicato nel dominio Lawyersclubindia.com, ma questo risulta estremamente diverso da quello ufficiale.

Il sito dove è stato pubblicato l’articolo è situato all’interno della cartella “wealth”. Visitando la “homepage” (screen superiore nell’immagine sottostante), questa risulta del tutto diversa dal sito originale Lawyersclubindia.com (screen inferiore nell’immagine sottostante). Si tratta di due siti uno indipendente dall’altro, ma entrambi situati nello stesso server e gestiti tramite lo stesso dominio.

Dal 16 settembre 2024, l’articolo è stato condiviso riportando una frase che sarebbe stata pubblicata fin dal 30 agosto:

Published August 30th.

“Bank records of Thomas Crooks reveal a few unusual payments to two individuals, Ryan Routh and Peter Riddle. We attempted to contact Ryan Routh through his Facebook account, but the messages aren’t delivered, which is another unusual aspect of this case. The home of the other suspect, Peter Riddle, in Virginia, has been locked since July.”