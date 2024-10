Bbc, la gaffe della giornalista fa saltare l’intervista con Boris Johnson: «Gli ho inviato le domande per errore»

L'annuncio di Laura Kuenssberg su X: «Quel messaggio era per il mio team. È giusto che l'intervista non si faccia»

È saltata l’intervista in prima serata della Bbc a Boris Johnson. Nella serata di oggi, giovedì 3 ottobre, l’ex premier conservatore avrebbe dovuto essere intervistato dall’emittente pubblica britannica per parlare, tra le altre cose, di Brexit, della gestione della pandemia da covid-19, dello scandalo Partygate e del nuovo governo laburista guidato da Keir Starmer. E invece, è saltato tutto. Il motivo? La conduttrice Laura Kuenssberg ha inviato per errore le note dell’intervista a Boris Johnson. Un errore ammesso dalla stessa giornalista della Bbc in un post su X. «Mentre mi preparavo per intervistare Boris Johnson, per errore gli ho inviato le nostre note informative in un messaggio destinato al mio team. Ciò significa ovviamente che non è giusto che l’intervista vada avanti», scrive Kuenssberg.

Il messaggio inviato per errore

Laura Kuenssberg, ex redattrice politica della Bbc, aveva indagato sullo scandalo che ha portato alle dimissioni del governo Johnson con l’inchiesta Panorama Partygate: Inside the Storm. Più di recente, ha ripercorso la caotica esperienza dei conservatori al governo in una serie intitolata Laura Kuenssberg: State of Chaos. La Bbc, da sempre considerata un modello di riferimento per le emittenti pubbliche, segue standard giornalistici molto rigorosi. Non sorprende dunque che l’errore di Kuenssberg, che in altre redazioni sarebbe passato inosservato, abbia portato alla cancellazione dell’intervista per il timore di avvantaggiare Boris Johnson e dargli il tempo di preparare le risposte. «È molto frustrante e non ha senso fingere che non sia imbarazzante e deludente. Ci sono molte domande importanti da porre», aggiunge l’analista politica nel post pubblicato su X.

Caccia al sostituto

Non appena la notizia della cancellazione dell’intervista è stata confermata, altre emittenti e altri giornalisti si sono fatti avanti per fare l’intervista al posto di Kuenssberg. Tra i volontari ci sono anche Adam Boulton, ex direttore politico di Sky, Alastair Campbell, ex direttore delle comunicazioni di Tony Blair, e i presentatori di Channel 4 News Cathy Newman e Krishnan Guru-Murthy. Sunder Katwala, direttore del think tank British Future, ha esortato la Bbc a non cancellare in toto l’intervista ma limitarsi a trovare un sostituto.

In copertina: Boris Johnson durante un evento del Partito Conservatore a Londra, 2 luglio 2024 (EPA/Andy Rain)