Steve Bannon: «Papa Prevost? Era già tutto deciso. Hanno bisogno di soldi dall’America. E sui migranti sarà lotta»

L'analisi dell'ex stratega di Trump al Corriere: «Ho detto che il possibile vincitore imprevisto sarebbe stato lui dieci giorni prima, nel programma di Piers Morgan»

L’ex stratega di Trump, Steve Bannon, ne è convinto. L’elezione di Papa Leone XIV è stata ben ponderata. E lui, spiega oggi al Corriere della Sera, l’aveva prevista. «Ho detto che il possibile vincitore imprevisto sarebbe stato Prevost dieci giorni prima, nel programma di Piers Morgan», spiega a Viviana Mazza. «Avevano due problemi che lui risolve. Primo – sottolinea Bannon – dovevano trovare qualcuno più organizzato ma ideologicamente allineato con Francesco per finire la radicale re-immaginazione della Chiesa di Bergoglio che ha abbandonato la Messa in Latino e il cattolicesimo tradizionale pre-Consiglio Vaticano II. Secondo, dal momento che i cattolici MAGA tradizionalisti sono stati in grado di causare un tale clamore negli ultimi anni, il flusso di donazioni dagli Stati Uniti è crollato di quasi il 50%. Il Vaticano non rischia la bancarotta perché ha risorse, ma ha un problema di flusso di donazioni, principalmente per il crollo di finanziamenti dalla Chiesa Usa e in particolare dai grossi donatori, come la Papal Foundation. Prevost è perfetto».

Un Papa contro le espulsioni di massa

Bannon è convinto che la leadership della Chiesa viri a sinistra proprio perché negli USA si vira a destra. «In America c’è un boom della Chiesa, il cattolicesimo tradizionalista è in ascesa, particolarmente tra i giovani maschi. Quando vado a Roma è dura vedere queste magnifiche chiese semivuote – racconta l’ex stratega – e con fedeli solo ultrasettantenni e preti non italiani. È un problema anche in America ma non nella Chiesa tradizionalista con la Messa in Latino. Stiamo andando verso lo Scisma. La gente che vuole riportare la Messa in Latino e ribaltare il Consiglio Vaticano II non mollerà e sa che stiamo vincendo. L’anti-trumpismo poi è un altro tema: ci sarà una complicazione politica perché il Papa si schiererà contro le espulsioni di massa. E non lo tollereremo. I dieci milioni di immigrati illegali che hanno invaso il Paese sotto Biden se ne andranno: lo faremo in modo umano, con valori cristiani».