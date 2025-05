Papa Leone XIV visita a sorpresa il santuario di Genazzano: il saluto ai fedeli e l’omaggio alla Madre del Buon Consiglio – Il video

Il Pontefice Prevost ci era già stato da cardinale

Papa Leone XIV ha fatto una visita a sorpresa oggi 10 maggio al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, ai castelli romani, per cui nutre grande devozione. Si tratta di un santuario degli agostiniani dove il Pontefice è stato portato in auto, una berlina scura. Circondato dalla scorta di sicurezza, è stato accolto dal vescovo, dal sindaco e dalla banda. Secondo quanto si apprende, non è la prima volta che visita questo santuario. Anzi, vi ha già celebrato alcune messe quando era ancora cardinale. Nelle scorse ore, inoltre, la Santa Sede ha diffuso lo stemma e il motto scelti da Papa Prevost. Entrambi sono simboli che richiamano l’Ordine di Sant’Agostino, a cui appartiene, come da lui stesso annunciato nel suo primo discorso da Papa.

Il video della visita a sorpresa

Sceso dalla macchina, il Santo Padre ha salutato la folla di fedeli che si è radunata attorno al santuario.