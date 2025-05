Edgard Iván Rimaycuna Inga, chi è l’uomo-ombra di Prevost dal Perù a Roma: sarà segretario particolare di Papa Leone XIV

Il giovane parroco è arrivato nella Capitale da quando Bergoglio ha chiamato il cardinale Usa nella Curia. Ora l'incarico di punta

Durante la visita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario di Gennazzano, tra i presenti c’era una figura che, seppur discreta, riveste un ruolo fondamentale nella vita quotidiana del nuovo Pontefice: Edgard Iván Rimaycuna Inga, segretario particolare del Santo Padre. Arrivato in Italia da qualche tempo, Rimaycuna Inga ha vissuto per un anno circa in Liguria, a Manesseno, dove ha stretto legami profondi con la comunità locale. Successivamente, il peruviano si è trasferito a Roma per lavorare al fianco di Robert Francis Prevost, ora diventato Papa. Il legame tra i due è forte e documentato, tanto che sul profilo social di Rimaycuna Inga figura una foto risalente a due anni fa, che lo ritrae insieme a Prevost. A corredo dell’immagine, il segretario ha scritto un messaggio di gratitudine e amicizia: «Grazie mille Mons Robert per tutto, per avermi permesso di lavorare al vostro fianco, ma soprattutto per la vostra amicizia e fiducia. Prima del mio vescovo, mio amico. Buon viaggio e un forte abbraccio! Oremus ad invicem»! Il post è datato 11 aprile 2023. Rimaycuna Inga ora continua a svolgere il suo ruolo accanto al Santo Padre con discrezione, come si nota dalla sua presenza tra le guardie oggi a Gennazzano.

OPEN / Edgard Iván Rimaycuna Inga alla visita del Papa a Gennazzano

Gli studi e la carriera del segretario particolare del Papa

Nato e cresciuto a Chiclayo, la diocesi che Prevost ha guidato per molti anni, Rimaycuna Inga nel 2001 si iscrive al Colegio Nacional San Jose de Chiclayo dove si laurea nel 2005, per poi intraprendere gli studi presso il Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, chiuso nel 2013. Stando alle informazioni presenti sul suo profilo Facebook, la sua carriera continua con il lavoro alla Iglesia Santa María Catedral di Chiclayo, che lascia nel 2017 per dedicarsi agli studi presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha ampliato la sua preparazione teologica. Nel suo primo discorso da Papa, Leone XIV ha ringraziato la diocesi di Chiclayo, in Perú, ricordando «il popolo fedele che ha accompagnato il suo vescovo».