Papa Leone XIV svela la sua seconda fede, l’urlo ai passanti increduli: «Forza Roma!» – Il video

Il nuovo Pontefice ha svelato a chiare lettere per chi tifa affacciandosi dal finestrino dell'auto tra le vie di Roma

«Forza Roma!». A urlare l’urrà di incoraggiamento ai giallorossi sfrecciando per le vie della Capitale non è un tifoso qualsiasi. È Robert Francis Prevost, da 48 ore eletto a capo della Chiesa cattolica col nome di Papa Leone XIV. Il Pontefice nato a Chicago lo ha detto affacciandosi al finestrino della sua berlina ai passanti intenti a salutarlo, in un denso pomeriggio che lo ha portato prima al santuario di Gennazzaro e poi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sulla tomba del suo predecessore Papa Francesco. Lo sprone calcistico è stato ripreso e diffuso da Instagram da Ivan Zazzaroni, che ha ironizzato: «Ponteficem Magic…». Prevost ha così confermato l’indiscrezione sulla sua fede di riserva, quella calcistica, spifferata all’indomani della sua elezione al soglio pontificio da Padre Giuseppe Pagano. «È una persona seria, ma al contempo gli piace scherzare e giocare. Se c’era da andare allo stadio, lo faceva volentieri. È amante dello sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: “La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte”», aveva svelato il parroco, che conosce personalmente il nuovo Papa. Niente di più vero, a quanto sembra. Non potrà non esserne felice, fra gli altri, il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri, insistentemente affiancato a Prevost sui social in questi giorni come sosia del Papa.