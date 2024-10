Shanghai Masters, Sinner spazza via Shelton e centra il 14esimo quarto di finale della stagione

Nel 2024 ha sempre raggiunto almeno il terzultimo atto di un torneo: la sfida giovedì 10 ottobre alle ore 9 italiane contro Medvedev

Ancora una vittoria, ancora un quarto di finale, ancora una sfida con Daniil Medvedev. Allo Shanghai Masters Jannik Sinner ha eliminato lo statunitense Ben Shelton in due set, 6-4, 7-6, superando gli ottavi di finale per la 14esima volta in stagione su altrettanti tornei disputati. Ma è solo uno dei numeri del campione 23enne, che oltre ai tornei messi in bacheca nel 2024, dagli Australian Open agli Us Open, vanta 75 vittorie nelle ultime 52 settimane, con un bilancio di 52 (e una sola sconfitta) contro giocatori fuori dalla Top Ten dell’anno. L’ottimo ruolino gli ha permesso di guadagnare la prima posizione nel ranking mondiale Atp lo scorso 10 giugno. Ai quarti di finale ora affronterà Daniil Medvedev giovedì 10 ottobre alle ore 9 italiane.

Foto di copertina: EPA/ALEX PLAVEVSKI