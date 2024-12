Golden Globes 2025, Vermiglio, Challengers e Isabella Rossellini: le nomination per l’Italia

Tra i candidati italiani, i film di Maura Delpero e Luca Guadagnino, mentre Rossellini è in corsa come migliore attrice per la sua interpretazione in Conclave

Vermiglio di Maura Delpero, Challengers di Luca Guadagnino e l’attrice Isabella Rossellini. Sono questi i candidati ufficiali per l’Italia ai Golden Globes 2025. Alla cerimonia del prossimo 5 gennaio, Delpero sfiderà nella categoria Miglior film in lingua non inglese Emilia Perez, All We Imagine as Light, The Girl with the Needle, I’m Still Here e The Seed of the Sacred Fig. Vermiglio, che alla Mostra internazionale del cinema di Venezia ha ottenuto il Leone d’argento – Gran premio della giuria ed è candidato come Miglior film straniero nella pre-selezione degli Oscar 2025, con altri. Il 17 settembre verrà definita la shortlist degli Oscar con le nomination finali e il 12 gennaio 2025 verranno annunciato ufficialmente.

Guadagnino e Rossellini

Come candidato nella categoria miglior commedia o musical ha la meglio, invece, Challengers di Luca Guadagnino che dovrà confrontarsi con Anora, A Real Pain con Kieran Culkin e The Substance con Demi Moore. Come miglior attrice non protagonista, invece, c’è Isabella Rossellini per il suo ruolo in Conclave, diretto da Edward Berger e basato sull’omonimo romanzo di Robert Harris. Nella pellicola, l’attrice interpreta suor Agnes, la governante dei cardinali.