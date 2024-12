Andrea Stroppa attacca l’Ue citando Tolkien: «La Commissione è come Sauron». Musk concorda: «Un monumento alla burocrazia»

L'analista informatico paragona anche l'ex commissario Thierry Breton allo stregone bianco Saruman del Signore degli anelli

Ancora una volta Andrea Stroppa scomoda lo scrittore britannico J. R. R. Tolkien per i suoi sfoghi personali su X. L’analista informatico, considerato il riferimento in Italia di Elon Musk, è coinvolto nell’inchiesta Sogei ed è indagato per concorso in corruzione. Sul social questa volta non ha però usato Il Signore degli Anelli, l’opera di Tolkien, per parlare della sua innocenza, bensì per attaccare l’Unione europea. E nello specifico la Commissione europea e un suo ex membro. Stroppa ha infatti condiviso una foto elaborata con il chatbot generativo Grok (lanciato sempre da Musk) che rappresenta il quartier generale della Commissione europea come l’Occhio di Sauron, il principale antagonista della saga fantasy che prova a controllare il mondo di Arda attraverso degli anelli magici e maledetti. Concorda Musk che, in un commento, scrive: «È un monumento alla burocrazia».

Poco dopo, Stroppa condivide un’altra foto, anche questa elaborata con l’intelligenza artificiale, dove si vedono l’ex commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton e lo stregone bianco Saruman. Quest’ultimo durante la saga del Signore degli Anelli diventa un servo di Sauron. Fuor di metafora, ritorna in altre vesti lo scontro tra Breton e la coppia Stroppa-Musk. Il commissario europeo è infatti stato criticato per la sua linea intransigente nell’applicazione del Digital services act che censura la diffusione di fake news nei social, tra cui X.

In copertina: La Commissione europea paragonata all’Occhio di Sauron, immagine elaborata con il chatbot dotato di intelligenza artificiale Grok. Dal profilo X di Andrea Stroppa