Germania, Scholz chiede la fiducia in parlamento e guarda già alle elezioni anticipate: «Alzeremo il salario minimo a 15 euro l’ora»

L'esecutivo sostenuto dalla «coalizione semaforo» è al capolinea. I partiti guardano all'appuntamento con le urne del 23 febbraio

A Berlino è il giorno della (s)fiducia a Olaf Scholz. Oggi, lunedì 16 dicembre, il cancelliere tedesco si trova al Bundestag per chiedere alle forze politiche di rinnovare il sostegno al suo esecutivo, dopo che i Liberali hanno deciso di staccare la spina. L’esito del voto appare già deciso, al punto che da settimane tutti i partiti danno per scontata la caduta del governo e già guardano al 23 febbraio, data delle possibili elezioni anticipate. Scholz, che si è ricandidato per il 2025, riceverà con ogni probabilità il solo voto di fiducia del Partito socialdemocratico. I Verdi, che governano con lui, hanno annunciato l’astensione, mentre i Liberali voteranno contro insieme al centrodestra della Cdu. L’unica incognita riguarda l’estrema destra di Alternative für Deutschland, che potrebbe decidere di votare a sostegno di Scholz per tenere in stallo la politica federale.

Il licenziamento di Lindner e la crisi della «coalizione semaforo»

A innescare la crisi è stata la fuoriuscita dei Liberali dalla cosiddetta «coalizione semaforo», che dal 2021 teneva insieme al governo i Socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz, i Verdi del ministro dell’Economia Robert Habeck e i Liberali dell’ormai ex ministro delle Finanze Christian Lindner. Quest’ultimo è stato licenziato da Scholz dopo settimane di attrito, che di fatto hanno finito per innescare la crisi di governo. Lo scontro tra le diverse anime della maggioranza si è consumato su più fronti. Innanzitutto, le rigide regole di Berlino sull’austerità di bilancio, sostenute con forza dei Liberali e criticate dai Verdi, che vorrebbero inaugurare una nuova stagione di investimenti pubblici. Nelle scorse settimane, il partito di Lindner – in caduta libera nei sondaggi – ha avanzato alcune richieste ritenute irricevibili dagli alleati. Tra queste, l’eliminazione di due misure-simbolo del governo di Scholz: il Bürgergeld (simile al reddito di cittadinanza) caro ai Socialdemocratici, e la legge sulle pompe di calore voluta dai Verdi per sostenere gli impianti di riscaldamento a gas (più inquinanti).

Il discorso di Scholz in Parlamento

Parlando al Bundestag, lo stesso Scholz ha dato per scontata la fine del suo governo e ha confermato che intende andare a elezioni anticipate. Per quanto riguarda i temi più strettamente politici, il cancelliere ha ribadito la linea aperturista del suo partito per allentare le rigide regole di bilancio federale. «Tutti consigliano di fare investimenti pubblici. Sbagliano tutti?», ha chiesto il cancelliere tedesco. «Se c’è un Paese al mondo che si può permettere di investire nel futuro, quello siamo noi. Tutti i G7 hanno un debito di oltre il 100% del Pil, noi – ha ricordato Scholz siamo al l del 60%». Nel suo discorso al parlamento, il volto dell’Spd ha anche anticipato i temi su cui intende fare campagna elettorale in vista delle (ormai scontate) elezioni anticipate). «Mi batterò per alzare il salario minimo a 15 euro l’ora. Rispetto significa anche poter vivere del proprio lavoro. Nella scorsa legislatura avevo promesso di portare il salati minimo a 12 euro. Ho mantenuto questo impegno», ha rivendicato Scholz. Sul sostegno all’Ucraina, il cancelliere ha assicurato che la Germania continuerà a essere «il maggior sostenitore di Kiev in Europa», ma anche ribadito che «con me cancelliere non saranno mandati soldati tedeschi in Ucraina».

Cosa accade ora e cosa dicono i sondaggi

Se la mozione di fiducia a Scholz dovesse essere respinta, il governo tedesco cadrà ufficialmente. Spetterà dunque a Frank-Walter Steinmeier, presidente della Repubblica, fissare la data delle elezioni anticipate. Le due principali forze politiche del Bundestag – Socialdemocratici e Cdu/Csu – hanno già identificato una data papabile: domenica 23 febbraio. Il centrodestra della Cdu, il partito guidato per lunghi anni da Angela Merkel, viene dato nettamente in testa nei sondaggi, con un consenso che secondo Politico si aggira intorno al 32%. Seguono l’estrema destra di Alternative für Deutschland al 19%, l’Spd al 17% e i Verdi al 12%. Più staccati i rossobruni di Sahra Wagenknecht (7%), i liberali di Lindner (5%) e la Sinistra (3%).