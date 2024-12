Milano, donna di 37 anni denuncia di essere stata violentata: la richiesta di aiuto ai militari della Stazione Centrale

La donna si è presentata in piazza Duca D'Aosta alle cinque del mattino di lunedì 16 dicembre

Una donna di 37 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata sessualmente a Milano nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre. Dopo aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine che presidiano il piazzale antistante alla Stazione Centrale, la donna – che ha riportato vari traumi – è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di episodi. La testimonianza della donna ha fatto attivare inoltre il protocollo di accertamenti previsto per le violenze sessuali.

Stando alle prime informazioni, la donna si è presentata in piazza Duca D’Aosta alle cinque del mattino di lunedì 16 dicembre. La 37enne ha raccontato di essere arrivata a Milano da Bologna per incontrare un amico, assieme al quale si sarebbe recata in un hotel. Una volta uscita, è andata dagli agenti di fronte alla Stazione Centrale affermando di aver subìto una violenza sessuale. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine, che sono al lavoro per capire cosa sia accaduto. Secondo quanto riferito dalla questura, la donna avrebbe detto di volersene andare a casa sua senza denunciare l’uomo. Entrambi sono incensurati.