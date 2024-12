Bianca Guaccero, la vittoria a Ballando, l’amore con Giovanni Pernice e il Primafestival: «Sanremo mi manca sempre»

L'attrice parla della competizione e dell'amore: «La mia mamma è venuta a trovarmi e se n’è andata entusiasta per la qualità delle persone con cui lavoravo»

Bianca Guaccero, 43 anni, nata a Bitonto, ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione di «Ballando con le stelle» con il suo maestro, Giovanni Pernice, che in questi mesi è diventato anche il suo fidanzato. Adesso punta a Sanremo: «Carlo Conti mi ha chiamata qualche tempo fa, Sanremo mi manca sempre». E in due interviste a Repubblica e Corriere traccia un bilancio della sua vita e della sua carriera. Partendo dagli attacchi di panico: «Questo problema in realtà l’avevo già risolto, ma non ne avevo mai parlato. La mia migliore amica mi ha detto che non se n’era accorta. Non l’avevo mai detto nemmeno a me stessa, per me è stata una liberazione. Ho avuto molta paura di confessarlo, ma quando lo fai ti liberi di un grande peso e questo crea un legame ancora più forte con le persone. Mi sono sentita accolta da un abbraccio grande, ho sentito immensa comprensione. Alcuni mi hanno ringraziato di averne parlato, soprattutto mamme giovani».

La competizione e l’amore

Con la competizione è arrivato anche l’amore: «È arrivato Giovanni, una persona speciale. Vediamo che succede. Sono grata a Milly perché ho potuto esprimermi a 360 gradi. La mia mamma è venuta a trovarmi e se n’è andata entusiasta per la qualità delle persone con cui lavoravo. Milly ha dato un esempio enorme a tutti noi». Adessosi parla del Primafestival: «Carlo Conti mi ha chiamata qualche tempo fa, Sanremo mi manca sempre. Ho aspettato ed è risuccesso».

Sabato 21 dicembre 2024

Il giorno sabato 21 dicembre 2024 se lo ricorderà: ha vinto «Ballando con le stelle» e ha trovato l’amore. «È vero, è una data che mi devo tatuare addosso». E spiega che «l’unione sentimentale tra me e Giovanni ha dato uno spessore in più al lavoro. Ma non è stato facile gestire i due piani. Se non ci trovavamo d’accordo su un aspetto del ballo, stavamo arrabbiati magari una giornata intera». E conclude: «Giovanni è una persona molto esigente, ma che si dà tantissimo e che ti mette al primo posto. Io sono come lui, metto sempre al primo posto il partner e in questo ci siamo capiti. Lui spesso mi dice: “non fare l’uomo perché ora ce l’hai accanto, ti puoi rilassare”. È uno galante. Mi è piaciuto subito, ma cercavo di tenerlo a distanza all’inizio. Poi piano piano, tra una prova e l’altra, ci siamo innamorati e mi sono lasciata andare».