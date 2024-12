Dal violino di Nardella allo spot immobiliare di Ilaria Salis fino ai meme (con l’IA) di Fratelli d’Italia – Il meglio e il peggio degli auguri politici

C'è chi fa gli auguri a chi è rimasto solo e chi fa dell'autoironia

No, non c’è stata solo la citazione di Flaubert negli auguri di Buon Natale della premier Giorgia Meloni. In occasione delle festività natalizie e di fine anno, deputati, senatori, europarlamentari e perfino ex sindaci hanno voluto salutare followers e cittadini con i loro migliori auguri, spesso dettati da un pizzico di originalità. I più particolari li ha raccolti su X l’account “Crazy Ass Moments in Italian Politics”. C’è per esempio l’eurodeputata Ilaria Salis che su Instagram scrive: «Letterina a Babbo Natale: mai più gente senza casa, mai più case senza gente». La foto a corredo vede lei davanti al logo di un noto sito di annunci vendita case on line.

Sempre Ilaria Salis, ma stavolta creata con l’IA, regge in mano un contratto d’affitto registrato nelle card social di Fratelli d’Italia con “I nostri regali alla sinistra”. Un carosello di immagini in cui compaiono Bonelli e Fratoianni con il “Libro nero del comunismo” e Giuseppe Conte con un volume titolato “Istruzioni per esser coerenti“.

E infine c’è l’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si cimenta in un Jingle Bell Rock, di Bobby Helms, con violino. Diffuso anche questo sui social.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Infine Matteo Renzi, leader di Italia Viva, fa gli auguri «soprattutto a chi è solo». Lo scrive su una pagina di diario. «La solitudine è un male insidioso per tanti, oggi. Il Mistero del Natale, per i cristiani, è che quel Bambino nasce perché nessuno sia più solo. Ma anche chi non è cristiano sa che il Natale è l’occasione per riscoprirci parte di una famiglia, di una comunità, di un popolo». «È Natale! Ci auguriamo, come sempre, pace, felicità, salute. Giusto così. Ma soprattutto quest’anno vi auguro di vincere la solitudine e vivere con gioia ed entusiasmo la bellezza e la sfida di essere donne e uomini veri». Carlo Calenda, leader di Azione posta invece il regalo ricevuto. E apprezzato.