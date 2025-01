Sabrina Salerno all’ultima radioterapia per il tumore al seno: «Ho finito, ora sono felice» – Il video

La cantante si era sottoposta a un intervento chirurgico lo scorso novembre. Ora spera di aver chiuso il cerchio con la malattia. Il racconto sui social

Sabrina Salerno ha finito il ciclo di radioterapia. Ad annunciarlo è la cantante stessa in alcune storie su Instagram. «Ultimo giorno di radioterapia, ho iniziato il 9 dicembre. È stato un percorso tosto, nel senso che, fisicamente, non ho avuto grandi problemi ma, mentalmente, l’idea, ogni sera, di pensare a quello che ho avuto, mi agitava un po’», racconta Salerno, che ora tira un sospiro di sollievo. «Comunque sono contenta di come sono riuscita ad affrontare questa cosa, mi sono aggrappata ai commenti positivi, ai consigli delle persone che ci erano già passate, che mi hanno dato mille rassicurazioni e mi hanno dato tanto coraggio», prosegue la cantante.

«È stato un percorso psicologico più che fisico»

La cantante ha scoperto di avere un tumore maligno al seno di media aggressività dopo una mammografia effettuata a settembre dello scorso anno. A novembre del 2024, Salerno è stata operata in un intervento chirurgico che ha rimosso la parte di mammella che conteneva il tumore. Si tratta di un tipo di intervento, la quadrectomia, che le ha permesso di salvare il seno e che dall’inizio degli anni Ottanta ha sostituito la mastectomia (asportazione del seno). «Ho avuto paura di morire», disse dopo l’intervento. Poi, il 9 dicembre ha iniziato la radioterapia. «Tutto sommato, per quanto mi riguarda, è stato un percorso più psicologico che fisico, si chiude un cerchio e sono molto felice anche della mia attitudine che è sempre rimasta positiva nonostante i momenti più faticosi e più tristi», afferma oggi. «Alla fine, la mia positività e il mio atteggiamento hanno fatto sì che riuscissi, in maniera costante, ad avere una buona attitudine nei confronti di questo percorso. Grazie a tutti, davvero», conclude. In un ultimo video, si riprende mentre è in palestra, quella che definisce la sua grande «alleata» in questi mesi.