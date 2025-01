Piove sul palco del teatro di Agrigento, altri guai per la capitale della Cultura 2025. E sabato Mattarella rischia la doccia – Il video

Atteso nel weekend il Capo dello Stato, che già si era beccato la pioggia a Parigi per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Ora rischia di fare il bis all'interno del teatro Pirandello di Agrigento

Dopo il cartello stradale finito in polemiche ferocissime, per Agrigento capitale della Cultura 2025 scoppia il caso del tetto del teatro Pirandello. La speranza ora è che il prossimo sabato non piova in città, altrimenti il rischio è di bagnare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato aveva già fatto un’esperienza simile alla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi. Ma in quella circostanza era all’aperto e le previsioni non lasciavano scampo.

L’allarme è scattato dopo che ieri, durante una pioggia intensa su Agrigento, è iniziata a cadere acqua sui musicisti che si stavano esibendo sul palco del teatro Pirandello. La pioggia si è infiltrata nel solaio di copertura del tetro, bagnando gli artisti della Jazz orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranunzi.

Il presidente della fondazione teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e vi sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura. «Non possiamo permettere che una situazione così grave, con infiltrazioni d’acqua che rischiano di compromettere la cerimonia inaugurale della Capitale italiana della Cultura 2025, rimanga irrisolta», ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Siamo pienamente consapevoli della problematica e, come già comunicato, era stato già avviato un intervento di impermeabilizzazione della copertura dello stabile, con una squadra specializzata in edilizia acrobatica attiva da una settimana», ha replicato la Fondazione che gestisce il teatro.