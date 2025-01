Il vero Brad Pitt commenta la truffa alla donna francese col suo volto, l’incubo di Anne ora vittima di cyberbullismo

L'attore americano è venuto a sapere della storia della donna francese, derubata per 830 mila euro. L'avvertimento ai fan. L'odissea di Anne dopo l'intervista

Stavolta è il vero Brad Pitt a dire la sua sulla truffa ai danni della donna francese, derubata per 830 mila euro da qualcuno che si è spacciato per l’attore americano. La vicenda di Anne è diventata virale in tutto il mondo, fino ad arrivare a Pitt. Quella storia, ha spiegato l’attore in un comunicato, dimostra come non si dovrebbe mai rispondere ai messaggi indesiderati: «Soprattutto da parte di attori che non sono presenti sui social network». Brad Pitt infatti non ha alcun profilo sui social.

Dopo la truffa, gli sfottò online

Dopo che Anne ha svelato la sua storia a Tf1, la donna è diventata suo malgrado bersaglio di ironie e derisioni. «Mi chiedo perché abbiano scelto me per fare un danno del genere – ha detto – Non ho mai fatto del male a nessuno. Queste persone meritano l’inferno». Come per esempio da parte di Netflix Francia, che ha lanciato con un tweet una promozione: «Quattro film da vedere con Brad Pitt (promesso)». Ci si è messo di mezzo anche il Toulouse Football Club, che ha preso in giro la donna: «Bradi ci ha detto che sarà allo stadio mercoledì». Per poi cancellare il post. Dopo una serie di episodi anche di cyberbullismo contro la donna, Tf1 ha deciso di rimuovere l’intervista andata in onda in un episodio di «Seven to Eight».