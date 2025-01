L’annuncio di TikTok: «Stiamo ripristinando il servizio negli Usa. Lavoreremo con Trump»

La piattaforma torna operativa, la svolta con il nuovo presidente eletto

Dopo la pausa di stamane TikTok torna disponibile nei device di tutti gli americani. «In accordo con i fornitori, stiamo ripristinando il servizio. Ringraziamo il presidente Trump per aver fatto la necessaria chiarezza e aver dato assicurazioni ai provider». Lo afferma TikTok impegnandosi a «lavorare con Donald Trump per una soluzione di lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti». Ieri alla Nbc News il presidente eletto aveva pensato a una proroga di 90 giorni del servizio, tempo utile per trovare poi una soluzione a lungo termine con il gigante cinese. «Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì», aveva precisato.

Il down è dovuto al fatto che la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso della società cinese, invitando Bytedance a vendere le sue quote, pena il ban in tutti gli stati americani. Il Congresso finora ha temuto per la sicurezza nazionale con il controllo asiatico sulla piattaforma. Una linea non condivisa da Trump. E se è stato smentito l’acquisto delle quote da parte di Elon Musk, nelle scorse ore si è fatto avanti lo youtuber MrBeast, l’ultimo di una lunga catena di pretendenti.