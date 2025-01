Un nuovo incendio scoppia a nord di Los Angeles. «Le fiamme corrono a una velocità impressionante» – Il video

Emessi ordini di evacuazione a 60 chilometri dalla città americana nell'area del lago Castaic. Il rogo, esploso stanotte, si sta estendendo rapidamente

Le autorità della Contea di Los Angeles hanno emesso ordini di evacuazione in un’area a circa 60 chilometri a nord di Los Angeles, a causa di un nuovo incendio boschivo scoppiato vicino al lago Castaic alle 11 ora locale (le 20 in Italia). Le fiamme stanno bruciando le colline attorno al bacino e si sono estese rapidamente, arrivando a coprire una superficie di oltre 20 chilometri quadrati in due ore e mezza. Secondo la Cnn, che riporta la notizia, al ritmo con cui procede il rogo «sta bruciando un’area grande quanto un campo da football», nel giro di pochi secondi. I venti nella zona sono attualmente intorno alle 20 miglia orarie e spingono le fiamme verso sud-ovest, con raffiche di vento fino a 30-40 miglia orarie in alcuni punti, secondo il National Weather Service. Il fumo è visibile fino a sud della città di Oxnard nella contea di Ventura. Oxnard si trova a circa 50 miglia a sud-ovest di Castaic.

#HughesFire is a monster, getting close to 4000 acres in size with no end in sight. The 5 freeway is sitting square in its path right now. The entire grapevine might ignite if this isn’t stopped in time. Thousands of homes are in danger.



This fire is moving 35 acres per minute,… pic.twitter.com/DuUd8RbULD