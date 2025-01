«Signor Trump, vaffanc**o: la Groenlandia non è in vendita». Lo sfogo dell’eurodeputato danese al Parlamento Europeo – Il video

Anders Vistisen, membro del gruppo dei Patrioti per l'Europa, avvisa il neo presidente degli Stati Uniti in merito alle mire groenlandesi

«Presidente Trump ascolti molto attentamente: la Groenlandia fa parte del regno della Danimarca da 800 anni, è una parte integrante del nostro Paese e non è in vendita, lo dirò chiaramente in un linguaggio a lei comprensibile: Signor Trump, vaffanc**o». Lo ha detto in aula a Strasburgo durante un intervento al Parlamento Europeo l’eurodeputato danese Anders Vistisen, membro del gruppo dei Patrioti per l’Europa, la formazione sovranista guidata dal Rassemblement National di Marine Le Pen e di cui fa parte anche la Lega. L’eurodeputato si è rivolto così al neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alle due dichiarazioni sulla possibilità di appropriarsi della Groenlandia.