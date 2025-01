Donald Trump toglie la scorta ad Anthony Fauci: «Può pagarsela da solo»

Il presidente: se succede qualcosa non mi assumo responsabilità

Donald Trump ha fatto sapere di aver tolto il sistema di protezione di cui aveva beneficiato per anni Anthony Fauci. Lo scienziato 84enne ed ex alto funzionario americano è diventato il volto della risposta americana alla pandemia di Covid-19 nel 2020. Durante questo periodo ha ricevuto minacce di morte. Fauci ha anche contraddetto in più occasioni Trump ed era osteggiato dai movimenti cospirazionisti e No-vax. «Non puoi avere protezione per il resto della tua vita solo perché hai lavorato per il governo», ha detto Trump durante una conferenza stampa nella Carolina del Nord. Anche l’ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca di Trump John Bolton e il suo ex capo diplomatico Mike Pompeo sono stati sottoposti a misure simili.

«Hanno tutti guadagnato un sacco di soldi, possono assumere un servizio di sicurezza privato», ha assicurato il presidente americano. Poi ha aggiunto: «Posso fornire loro un certo numero di ottimi agenti di sicurezza». Alla domanda di un giornalista su cosa succederebbe se succedesse qualcosa a uno di loro, il repubblicano ha risposto: «Certamente non mi assumerei la responsabilità». Fauci ha già assunto una squadra di sicurezza privata per tutelarsi. Lo scienziato ha diretto per 38 anni l’Istituto nazionale per le malattie infettive (NIAID) degli Stati Uniti ed è stato consigliere di Trump e poi di Joe Biden. Ha avuto un ruolo nella lotta contro il Covid-19 e l’Aids. Era tra i funzionari eletti e gli ex dipendenti pubblici ad essere graziati preventivamente da Biden poco prima di lasciare la Casa Bianca.