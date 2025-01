Questa foto non ritrae al-Jolani con sua moglie

Si tratta di una poetessa in visita dal nuovo leader siriano

Circola la foto della presunta moglie di Mohammed al-Jolani, il nuovo leader della Siria noto anche come Ahmad al-Shara. Nello scatto, la donna appare completamente coperta da un niqab. L’obiettivo della diffusione da parte degli utenti è quello di evidenziare le differenze con la moglie dell’ex leader del regime, Bashar al-Assad, la cui consorte, Asma, era sempre vestita in stile occidentale e non copriva mai il volto o i capelli. In realtà, il confronto non regge, poiché la donna con il niqab non è la moglie del nuovo leader siriano.

Per chi ha fretta

Non ci sono prove sull’esistenza di una moglie di Mohammed al-Jolani.

La donna nella foto è una poetessa che ha incontrato Mohammed al-Jolani.

Analisi

La foto viene condivisa facendo un confronto con quella dell’ex leader del regime Bashar al-Assad insieme a sua moglie Asma, quest’ultima vestita da occidentale e senza alcun velo.

L’immagine in allegato al post risulta provenire da un articolo di giornale cartaceo. Nella didascalia leggiamo: «VEDO NON VEDO Il leader siriano Mohammed al-Jolani con la presunta moglie, rigorosamente coperta».

Non è sua moglie

Attraverso una ricerca inversa, è possibile riscontrare un post X dell’agenzia Free Syria News Network del 16 gennaio 2025 che riporta la stessa foto, ma con un’altra didascalia: la donna non viene indicata come la moglie di Mohammed al-Jolani, ma come la poetessa Alaa Mustafa Ali.

La stessa foto, senza grafiche, risulta pubblicata dalla stessa poetessa nei suoi profili social per annunciare l’incontro avvenuto il 16 gennaio 2025:

Conclusioni

La donna ritratta nella foto con Mohammed al-Jolani non è sua moglie, ma una poetessa siriana. Lo scatto riguarda un incontro avvenuto il 16 gennaio 2025.

Risulta noto che il leader siriano non ha stretto la mano alla ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, scatenando non poche polemiche.

