Ursula von der Leyen svela il piano Ue sulla competitività: «Seguiamo Draghi, il mondo non ci aspetta» – Il video

La presidente della Commissione Ue: «Le aziende hanno lanciato un segnale chiaro, noi lo raccogliamo»

«Trasformiamo le eccellenti raccomandazioni del report Draghi in una tabella di marcia. Ora abbiamo un piano e abbiamo la volontà politica. Ciò che conta sono la velocità e l’unità perché il mondo non ci aspetta». È con queste parole che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato la «Bussola per la competitività», il piano di azione che punta a rilanciare l’industria del Vecchio Continente e colmare il divario tecnologico e di investimenti con Stati Uniti e Cina. «L’Europa ha tutto ciò che le serve per avere successo nella corsa verso la vetta. Ma, al contempo, dobbiamo correggere i nostri punti deboli per recuperare competitività», ha precisato la politica tedesca nel corso della conferenza stampa a Bruxelles.

Il piano annunciato da Von der Leyen è una sorta di road map della dottrina economica europea e contiene decine di iniziative e proposte politiche che saranno annunciate dalla Comissione nei prossimi mesi e anni. I pilastri del piano, ha spiegato in conferenza stampa, sono tre: colmare il gap dell’innovazione, accelerare sulla decarbonizzazione, ridurre le dipendenze energetiche. Un percorso che passerà soprattutto da una semplificazione normativa. «Le imprese Ue – ha detto von der Leyen – ci hanno lanciato un chiaro segnale, la complessità delle regole è eccessiva, dobbiamo ridurre la burocrazia. Compiremo uno sforzo di semplificazione senza precedenti, con una proposta Omnibus il prossimo mese. Ci saranno semplificazioni su finanza sostenibile, tassonomia, due diligence».