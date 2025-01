L’inesistente post X del WEF e le fantomatiche dichiarazioni di Klaus Schwab

La falsa narrazione circola dal 2022 e lo screenshot riporta diversi errori

Circola uno screenshot di un presunto post X attribuito al World Economic Forum (WEF), in cui Klaus Schwab affermerebbe che mangiare carne e possedere proprietà sarebbero in contrasto con gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, questa affermazione è falsa: il tweet non esiste e lo screenshot è un fotomontaggio.

Per chi ha fretta

Non esiste alcun riscontro sul fantomatico post X.

La falsa narrazione circola almeno dal 2022.

L’immagine del post X risulta piena di errori.

Analisi

La narrazione del fantomatico post X del World Economic Forum circola attraverso post come quelli della pagina Facebook Società Progresso:

Klaus Schwab: “Dato che l’umanità si muove verso un futuro post CO2, la gente deve accettare che cose come mangiare carne e proprietà immobiliare, sono insostenibili.” (Intendiamoci, per te però)

Nell’immagine, il post conterrebbe il seguente testo: «As humanity moves further toward a post-carbon future people must accept that things like eating meat and property ownership is simply unsustainable, says Klaus Schwab».

Non c’è traccia del fantomatico post X

Non è la prima volta che si parla del fantomatico post X. Infatti, circola almeno dal 2022 quando ancora il social si chiamava Twitter e venne trattato dai colleghi di AFP, Reuters e Full Fact. Il tweet (come chiamati all’epoca pre Musk) non appariva in alcun modo nella timeline dell’account del WEF.

Inoltre, il tweet risulta alterato. L’allineamento da sinistra del testo non risulta corretto rispetto ai post originali. Infine, il testo risulta troppo attaccato alla parte superiore.

Conclusioni

L’immagine del fantomatico post X del WEF, contenente un’altrettanto fantomatica citazione di Klaus Schwab, risulta essere un fotomontaggio. Non esiste alcuna pubblicazione del genere diffusa dall’account ufficiale del World Economic Forum.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.