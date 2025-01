La storia del collezionista italiano che ha scoperto di aver comprato un Modigliani a un mercatino dell’usato

Paolo Guzzini acquistò l'opera nel 2010 a Les Mans, senza avere idea di avere tra le mani un dipinto d'autore. Ma un timbro sul retro della tela l'aveva incuriosito

Un quadro comprato quindici anni fa in un mercatino di Les Mans da un collezionista italiano si è rivelato essere un’opera di Amedeo Modigliani, risalente ai primi mesi di fama dell’artista livornese. Era il 2010 quando l’imprenditore e collezionista marchigiano Paolo Guzzini acquistò il dipinto senza troppe pretese. Tornato a casa, notò sul retro del quadro un timbro misterioso, che lo spinse a indagare sulla sua origine. Nel giro di qualche settimana, Guzzini risalì a dove era stato apposto il timbro: un negozio di Montmartre che nei primi del Novecento era particolarmente frequentato dagli artisti che si riunivano nella capitale francese alla ricerca di ispirazione.

Le analisi chimiche della tela

A questo primo elemento, nel corso degli anni se ne sono aggiunti altri. Su consiglio dell’amico e critico d’arte Alberto Mazzacchera, Guzzini fece analizzare la tela. I risultati hanno confermato che il bianco utilizzato era tipico della Parigi bohemienne dei primi del secolo scorso, permettendo così di datare l’opera a quel periodo. A questo punto, colpito dallo stile del dipinto, ha deciso di rivolgersi all’archivio Modigliani di Roma. Lì è arrivata la svolta definitiva: il quadro è autentico e porta la firma di Amedeo Modigliani.

Il ritratto di Mario Cavalieri

Ritrae Mario Cavalieri, un amico che l’artista aveva conosciuto durante il suo soggiorno a Venezia. Cavalieri ospitò Modigliani a casa sua e i due strinsero un rapporto solido, che si interruppe con la morte del veneziano a 35 anni, stroncato da una tubercolosi. Non è però la città lagunare il luogo in cui l’opera è stata realizzata. Secondo le analisi, il quadro venne dipinto a Parigi nel corso del 1906. Uno dei primi anni dell’ascesa di Modigliani ad artista di fama internazionale. Un capolavoro rimasto nascosto per oltre un secolo, fino a quel fortunato giorno in un mercatino di provincia.