L’onorevole animalista Brambilla nel mirino di Report: «Leidaa bancomat della deputata, tra notti in hotel, bottiglie e potature del giardino»

Le anticipazioni del Fatto Quotidiano sul lavoro che andrà in onda del programma di Rai3

Nel mirino di Report stasera ci sarà la forzista Michela Brambilla, richiamata a fornire alla Camera dei deputi per non aver fornito la consueta dichiarazione sui redditi, del 2023. Giulia Innocenzi farà le pulci alla leader animalista. Anche perché come ricorda oggi Il Fatto Quotidiano il suo 730, nell’ultimo biennio disponibile, è triplicato passando da quota 100 mila euro a una media di quasi 350 mila. Di recente Brambilla è diventata socia al 50% di una srl – la Lyon Project di Cusano Milanino – che ha come core business il “Marketing Media Trade”. Oltre ad esser parlamentare e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa). Ed è proprio sulle spese della onlus che si concentra Report. Parte dei fondi

dell’associazione, secondo la trasmissione di Rai3, sono stati spesi anche per soggiorni in hotel, circa 17 mila euro al Principe di Savoia a Milano, e in pranzi e cene. Sono oltre 600mila euro i soldi spesi in “attività generali”, mentre il costo del personale si aggira sui 411.677 euro. E secondo il Fatto Quotidiano la onlus si sarebbe fatta carico di diverse spese anche elettorali del Movimento ambientalista fondato dalla deputata che ha poi aiutato la stessa ad esser eletta in Parlamento. Leidaa, riporta report e il quotidiano, ha pagato fatture per affittare gli spazi dell’albergo per eventi, ma anche pranzo e pernotto

per l’onorevole Brambilla (una notte con cena in camera sono stati spesi 3.290 euro e un totale di una sola ricevuta di 17.165). Poi ci sono le auto blu, 7.515 euro. E le bevande di lusso: sotto Natale risultano due acquisti di bottiglie, uno da 1.263 euro, e l’altro da 2.550 euro per 15 bottiglie da 139 euro l’una. Regali ai dipendenti? C’è anche una voce curiosa di spesa nei conti della onlus: 488 euro per il noleggio di una piattaforma aerea per potatura piante. Non c’entrerebbe molto con gli animali ma forse c’entra con il giardino dell’onorevole, a Calolziocorte, in provincia di Lecco.