«Mi hanno urlato sionista e mi hanno strappato la catenina». Studentessa universitaria aggredita e scippata a Torino

La denuncia sui social di Sara Marovelli, coordinatrice per il Nord Ovest dell'associazione Primavera degli studenti: «Grazie per averlo fatto come screzio»

Le hanno strappato la catenina che aveva al collo, non prima di gridarle “sionista”. Questa l’aggressione, avvenuta davanti al Campus universitario di Torino, che ha subito Sara Marovelli, studentessa e coordinatrice per il Nord Ovest dell’associazione Primavera degli studenti, vicina a Sinistra democratica, e dell’associazione Run UniTo. Un giovane le ha rubato la catenina di acciaio, di poco valore economico ma con un significato affettivo, mentre usciva dall’università. «Grazie per averlo fatto come screzio, urlandomi ‘sionista’ quale io non sono», ha dichiarato Marovelli sui social, rivolgendosi poi direttamente al ladro «Non ti denuncio – scrive – odio solo il gesto che è stato fatto. Tanto se avessi voluto portarmi via qualcosa di valore mi avresti portato via il cellulare che avevo in mano, senza avventurarti a strapparmi la catenina. Ma per paura di un coltello e di farmi male manco ti ho seguito». Non è l’ultima volta che Marovelli è stata attaccata. Aveva ricevuto commenti, anche omofobi, per aver criticato la premier Giorgia Meloni per il suo silenzio sull’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale. Lo scorso anno durante l’occupazione pro Palestina a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino, si era detta contraria nei confronti dell’azione, ma d’accordo nel ridiscutere gli accordi che l’università aveva con Israele e aveva affermato di essere vicina alla causa palestinese.